Liberya'da Cumhurbaşkanı Seçiminde İktidar ve Muhalefet Adaylarının Oyları Yakın

Liberya'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde iktidar partisi adayı George Manneh Weah ve muhalefet partisi adayı Joseph Nyumah Boakai'nin oyları birbirine yakın seyrediyor. Seçimin sonuçlarına göre, Weah oyların yüzde 43,8'ini, Boakai ise yüzde 43,5'ini aldı. Seçimin henüz sonuçlanmadığı ve sayımın devam ettiği belirtildi.

Liberya'da cumhurbaşkanı seçiminde iktidar ve muhalefet adaylarının oyları birbirine yakın seyrediyor.

Ulusal Seçim Komisyonundan (NEC) yapılan açıklamaya göre, ülkede 10 Ekim'de gerçekleştirilen seçimin ardından şimdiye kadar oyların yüzde 73'ü sayıldı.

Devam eden sayımın şu anki sonuçlarına göre, iktidar partisi Demokratik Değişim Koalisyonunun (CDC) adayı mevcut Cumhurbaşkanı George Manneh Weah oyların yüzde 43,8'ini ve ana muhalefetteki Birlik Partisi (UP) adayı eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Joseph Nyumah Boakai yüzde 43,5'ini aldı.

Öte yandan, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bazı partilerin erken zafer ilan etme ya da NEC'in üzerinde baskı kurma girişimlerinde bulunduğunu duyurdu.

ECOWAS, taraflara "seçim sonrası şiddetten kaçınmaları" uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı seçimi için yarışan 20 aday arasında Weah ve Boakai'nin isimleri öne çıkıyor.

Anayasaya göre Liberya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanabilmek için adayın, oyların yüzde 50'sini alması gerekiyor.

Seçimde herhangi bir adayın istenilen oy oranına ulaşamaması durumunda en fazla oyu alan iki aday, ikinci turda yarışacak.

Cumhurbaşkanı seçilen isim 6 yıl bu görevi yürütecek.