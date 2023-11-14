Liberya'da Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Turu Başladı

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da halk, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanmaya başladı. Seçim sonuçları, sandıkların kapanmasının ardından bir hafta içinde belli olacak.

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da halk, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanmaya başladı.

Yerel saatle 08.00'de (TSİ 11.00'de) başlayan oy verme işlemi, saat 18.00'e (TSİ 21.00'e) kadar sürecek.

Yaklaşık 2,4 milyon seçmenin kayıtlı olduğu ülkede, 15 eyalette kurulan 5 bin 890 sandıkta oy kullanılıyor.

Seçim sonuçları, sandıkların kapanmasının ardından bir hafta içinde belli olacak.

İkinci turda, seçimin ilk turunda oyların yüzde 43,8'ini alan mevcut Cumhurbaşkanı ve eski futbolcu 57 yaşındaki George Weah ve yüzde 43,4 oy alan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı 78 yaşındaki Joseph Nyumah Boakai yarışıyor.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip ülkede Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu 20 adayın katılımıyla 10 Ekim'de yapılmıştı.

Seçimi kazanan aday, cumhurbaşkanlığı görevini 6 yıl yürütecek.