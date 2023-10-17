Liberya'da Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Tura Kalacak

Liberya'da 10 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde hiçbir adayın istenilen oyu alamaması nedeniyle seçimlerin ikinci tura kalması bekleniyor. İktidar partisi adayı George Manneh Weah ve ana muhalefetteki aday Joseph Nyumah Boakai ikinci turda yarışacak.

Liberya'da 10 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde hiçbir adayın istenilen oyu alamaması nedeniyle seçimlerin ikinci tura kalması bekleniyor.

Ulusal Seçim Komisyonundan (NEC) yapılan açıklamaya göre, ülkede 10 Ekim'de gerçekleştirilen seçimin ardından şimdiye kadar oyların yüzde 94'ü sayıldı.

Bu sonuçlara göre, iktidar partisi adayı 57 yaşındaki mevcut Cumhurbaşkanı George Manneh Weah oyların yüzde 43,65'ini, ana muhalefetteki aday 78 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Joseph Nyumah Boakai yüzde 43,70'ini aldı.

Cumhurbaşkanı seçim yarışan 20 adayın arasında iktidar partisi Demokratik Değişim Koalisyonunun (CDC) adayı Weah ve ana muhalefetteki Birlik Partisi (UP) adayı eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Boakai ikinci turda yarışacak.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bazı partilerin erken zafer ilan etme ya da NEC'in üzerinde baskı kurma girişimlerinde bulunduğunu duyurmuştu.

ECOWAS, taraflara "seçim sonrası şiddetten kaçınmaları" uyarısında bulunmuştu.

Anayasaya göre Liberya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanabilmek için adayın, oyların yüzde 50'sini alması gerekiyor.

Seçimde herhangi bir adayın istenilen oy oranına ulaşamaması durumunda en fazla oyu alan iki aday, ikinci turda yarışacak.

Cumhurbaşkanı seçilen isim 6 yıl bu görevi yürütecek.