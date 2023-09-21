Liberya Cumhurbaşkanı Weah, seçimlerde özgür ve adil bir süreç sağlayacak

Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah, ülkesinde yapılacak seçimlerde hükümetin özgür, adil ve şeffaf seçim ilkelerini destekleyeceğini belirtti. Ayrıca, Weah iklim değişikliği konusunda küresel eylem çağrısında bulundu ve nükleer tehditlerin ve aşırı iklim koşullarının yarattığı zorlukları dile getirdi.

Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah, ülkesinde 10 Ekim'de yapılacak seçimlere ilişkin, "Hükümetim özgür, adil ve şeffaf seçim ilkelerini destekleyecek." dedi.

Weah, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulunda "demokrasiye güçlü bir şekilde inandığını" belirterek, anayasal yönetime ve halkın iradesine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Liberya'nın, seçimlerin barışçıl geçmesini sağlamak için çeşitli adımlar attığını ifade eden Weah, "Yaklaşan seçimlerde kendi adaylığıma rağmen hükümetim özgür, adil ve şeffaf seçim ilkelerini destekleyecek." ifadesini kullandı.

Weah, iklim değişikliği konusunda küresel eylem çağrısında bulunarak, karbon emisyonlarının yüzde 64 oranında azaltılması ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılık oluşturulması için çalışma sözü verdi.

Konuşmasında nükleer tehditler ve aşırı iklim koşullarının yarattığı zorlukları dile getiren Weah, "Liberya, 2030 vizyonuna ulaşmada hesap verebilirliğe ve karşılıklı anlayışa ihtiyaç duymaktadır ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) Ulusal Kalkınma Planı ile uyumlu hale getirme konusunda kararlı." dedi.