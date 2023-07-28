Liberya Cumhurbaşkanı Seçimlerin Adil Koşullarda Yapılacağını Söz Verdi

Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah, ülkesinde ekimde yapılacak genel seçimlerin adil koşullarda yapılacağının sözünü verdi. Weah, seçimlerin güvenilir olacağını ve uluslararası standartları karşılayacağını belirtti. Ayrıca, adayları barışı teşvik etmeye ve halkın çıkarlarını ön planda tutmaya çağırdı.

Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah, ülkesinde ekimde yapılacak genel seçimlerin adil koşullarda yapılacağının sözünü verdi.

Weah, Liberya Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında yaptığı açıklamada, ülkesinde 10 Ekim'de yapılacak genel seçimlerin güvenilir olacağını, Liberya halkının sesini yansıtacağını, uluslararası ve ulusal standartları karşılayacağını belirtti.

Ülkede demokrasiyi korumaya devam edeceklerine işaret eden Weah, "Bugün anayasamızı korumak ve savunmak gibi kolektif bir görevimiz var ve bunu tüm gücümle yapacağıma söz veriyorum." dedi.

Weah, ayrıca seçimlerde adayları kendi bölgelerinde barışı teşvik etmeye ve halkın çıkarlarını kendi çıkarlarının önünde tutmaya çağırarak, Liberyalıları dirençleri ve sürekli barışa olan bağlılıkları için takdir etti.

Yaklaşık 5,1 milyon nüfusa sahip Liberya'da halk, 10 Ekim'de yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini belirleyecek.