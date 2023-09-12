Li Xi, G77+Çin Zirvesi'ne katılacak

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi üyesi Li Xi, ülkesi bu yıl G77 dönem başkanlığını yürüten Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez'in daveti üzerine, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak 14-16 Eylül tarihleri arasında Havana'da düzenlenecek G77+Çin Zirvesi'ne katılacak.

ÇKP Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı ve Çin Dışişleri Bakanlığı'na göre, aynı zamanda ÇKP Merkez Disiplin Teftiş Komisyonu Sekreteri olan Li, Küba Komünist Partisi, Brezilya hükümeti ve Brezilya İşçi Partisi ile Mısır Senato Başkanı ve Ulusun Geleceği Partisi Başkanı Abdel-Wahab Abdel-Razeq'in daveti üzerine, 16-26 Eylül tarihleri arasında söz konusu üç ülkeye resmi ziyaretlerde bulunacak bir ÇKP heyetine de liderlik edecek.