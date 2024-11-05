LGS Sınav Tarihi Belli Oldu: 15 Haziran 2025

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran 2025'te yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. - ANKARA