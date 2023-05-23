Leyla Şahin Usta Beypazarı'nda teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara milletvekili seçilen Leyla Şahin Usta, seçim bölgesi ilçelerden Beypazarı'nda teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi.

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçiminin 2. turu için Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen Usta, Beypazarı Ticaret Odası, Halk Eğitim Merkezi ziyaretlerinin ardından belediye tarafından yaptırılan örnek sera alanlarını gezdi.

Ak Parti Beypazarı İlçe Başkanlığında sandık müşahitleri ve mahalle temsilcilerinin bulunduğu toplantıda konuşan Leyla Şahin Usta, Beypazarı'nın daha iyi olması, daha iyi noktalara gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Ülkede güven ve istikrar olmadan hiçbir şeyin başarılamayacağını kaydeden Usta, "Güven ve istikrar için de iyi bir lidere sahip olmak gerekir. Sözünün eri, vizyonu olan, ülkenin önüne 2-3 haftalık önlemler değil, tam tersine 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık vizyon koyacak bir liderin olması gerekir ve o lidere de sahibiz; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bu gün artık 2053 ten ve 2071'den bahsediyoruz. Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçiminde, sandıklara sahip çıkın ve çıkalım." dedi.

Türkiye'de AK Partiden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir vizyon ortaya koyan olmadığını aktaran Leyla Şahin Usta sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ana muhalefete bakın Kılıçdaroğlu'na. Seçimden on gün öncesinde, HDP ile oturup kalkan, terör örgütlerine sırtını dayadığını, dayayanlarla el sıkıştığını, HDP'si, PKK'sı ile oturup kalkan, seçim bitti onları unutup milliyetçiliğe başladı."

Usta'nın Beypazarı ziyaretlerine Konya Milletvekili Halil Etyemez, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Pekalp eşlik etti.