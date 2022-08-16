Letonya, Rusya ile ziyaret anlaşmasını feshetti

Letonya, Rusya ile sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşların karşılıklı ziyaretlerini kolaylaştıran anlaşmayı feshetti.

Letonya Dışişleri Bakanlığı, Letonya ve Rusya arasında sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşların seyahatini kolaylaştırmak ve kültürel ve ekonomik bağları geliştirmek için Aralık 1994'te imzalanan karşılıklı ziyaret anlaşmasını feshettiğini duyurdu. Letonya, ayrıca vatandaşlarına Rusya'ya gitmemelerini tavsiye ederken, anlaşma ile sağlanan basitleştirilmiş vize prosedürünün artık mümkün olmadığını kaydetti.

Letonya parlamentosunda yapılan son toplantıda Rusya'nın teröre destek veren ülkeler kategorisine alınması, Rusya ve Belarus'a karşı yaptırımların arttırılması, Belarus ve Rusya vatandaşlarına vize kısıtlaması yönünde kararlar alınmış, aynı zamanda Ukrayna'ya da mali, askeri, insani ve diplomatik desteklerin alınması da yasalaşmıştı. - RİGA