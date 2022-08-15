Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, Türkiye'ye geliyor DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics'in, Türkiye'ye ziyarette bulunup, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini açıkladı. DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics'in, Türkiye'ye ziyarette bulunup, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, 15- 16 Ağustos 2022 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızla görüşmelerde bulunacak Dışişleri Bakanı Rinkevics'in TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir. Görüşmelerde ikili ilişkilerimiz, ülkemizin AB üyelik süreci ve NATO çerçevesindeki iş birliğimizle bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi. Demirören Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Mustafa Şentop Letonya Türkiye Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, Türkiye'ye geliyor - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.