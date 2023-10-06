Letonya Dışişleri Bakanı: Avrupa'nın Seçmenlerle Bağ Kurması Gerekiyor

Letonya Dışişleri Bakanı Arturs Krisjanis Karins, Avrupa'nın şu andaki popülist dalgayı yenerek seçmenlerle tekrar bağ kurması gerektiğini belirtti. Karins, Avrupa'nın Ukrayna'ya yaklaşımında birlik içinde hareket etmeyi sürdüreceğini umduğunu belirterek, Rusya'yı kınamayı ve yaptırımları sürdüreceklerini kaydetti.

Letonya Dışişleri Bakanı Arturs Krisjanis Karins, Avrupa'nın şu andaki popülist dalgayı yenerek seçmenlerle tekrar bağ kurması gerektiğini belirtti.

Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen "14. Avrupa Birliği Baltık Denizi Bölgesi Stratejisi Forumu" kapsamında Karins, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Karins, "Avrupa'nın bazı bölgelerinde Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının ekonomik sonuçlarından kaynaklı bazı hoşnutsuzluklar var." dedi.

Avrupa'nın Ukrayna'ya yaklaşımında birlik içinde hareket etmeyi sürdüreceğini umduğunu belirten Karins, aynı şekilde Rusya'yı kınamayı ve bu ülkeye yönelik yaptırımları da sürdüreceklerini kaydetti.

Seçmenlere odaklanmanın zamanı

Karins, Avrupa'da popülist liderlerin yükselişine ilişkin, "İnsanlar, bazen zor sorulara kolay yanıtlar arayabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şu anda siyasiler için seçmenlerin gerçek ihtiyaçlarına odaklanmanın ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sonuçlarını düşünmenin zamanı olduğuna dikkati çeken Karins, "Şu andaki zorluklara bakarsak hepsi Ukrayna savaşından kaynaklı. Bunlara enflasyon ve enerji dahil." diye konuştu.

Karins, Avrupa'da popülist dalgadan vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayarak, halka siyasetçilerin bazen bazı sorunlarla karşılaşabileceklerini anlatmak gerektiğini sözlerine ekledi.