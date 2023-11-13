Letonya Dışişleri Bakanı: Ateşkes Hamas'a fayda sağlar

Letonya Dışişleri Bakanı Krisjanis Karins, Gazze'de ateşkes çağrılarına karşı tutum alarak olası bir ateşkesin sadece Hamas'a fayda sağlayacağını öne sürdü. Karins, İsrail ve Filistin yönetimleriyle konuşarak iki devletli çözüm bulunması için daha aktif çalışılması gerektiğini vurguladı.

Letonya Dışişleri Bakanı Krisjanis Karins, Gazze'de ateşkes çağrılarına karşı tutum alarak olası bir ateşkesin sadece Hamas'a fayda sağlayacağını öne sürdü.

Karins, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Savaşı Hamas'ın başlattığını ve İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğunu savunan Karins, "Ancak insani yardım malzemelerinin lojistiğini mümkün kılmak ve rehineleri Gazze'den çıkarmak için çatışmalara ara vermek her zamankinden daha önemli görünüyor." ifadesini kullandı.

Karins, İsrail ve Filistin yönetimleriyle konuşarak iki devletli çözüm bulunması için daha aktif çalışılması gerektiğinin altını çizerek, "Avrupa olarak bir araya gelmemiz ve iki devletli çözüme doğru ilerlemek için İsrail ve Filistin yönetimi ile güçlü şekilde konuşmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Gazze'de ateşkes çağrılarının sorulması üzerine Karins,"(Ateşkes) Hamas'a büyük fayda sağlayacaktır. Yeniden toparlanabilirler ve bunun kimsenin çıkarına olduğunu düşünmüyorum, Avrupa'nın da çıkarına değil, ancak küçük ve organize duraklamalar olabilir, önemli olan her iki tarafın da bunlara uyması gerektiği." dedi.

Karins, ateşkesi destekleyip desteklemediği ve çocukların, hastanelerin hedef alındığının tekrar sorulması üzerine yine hedef aldığı Hamas'ın amacının İsrail'i yeryüzünden silmek olduğunu iddia etti.

Bakan Karins, ayrıca Hamas'ın sivilleri kalkan olarak kullandığını öne sürdü ve bu konuda kanıt olup olmadığının sorulması üzerine "tüm göstergelerin" Hamas'ın altyapısını Gazze topraklarının altına tünel kazarak sivilleri kalkan olarak kullanmak üzerine inşa ettiğini gösterdiği iddiasında bulundu.

Karins, Filistinliler ile Hamas arasında ayrım yapmanın önemli olduğunu sözlerine ekledi.