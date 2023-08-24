Letonya'da Yeni Birlik Partisi Hükümeti Kurmakla Görevlendirildi

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Başbakan Krisjanis Karins'in istifasının ardından merkez sağ Yeni Birlik Partisinden Evika Silina'yı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Mevcut hükümette Refah Bakanı olarak görev yapan eski bir avukat olan Silina'nın, parlamentodan güvenoyu alması gerekiyor.

Toplam 100 sandalyeli parlamentonun en büyük grubu olan Yeni Birlik Partisinden Karins, 14 Ağustos'ta istifasını açıklamış ve çok partili koalisyonun bazı üyeleriyle ilişkilerin bozulmasını gerekçe göstermişti.

Yeni Birlik Partisi, muhafazakar Ulusal İttifak ve küçük partilerden oluşan Birleşik Liste ile koalisyon kurmuş ve parlamento çoğunluğunu sağlamıştı.

Ancak koalisyonda ilişkiler, mayıstaki cumhurbaşkanı seçimlerinde ortak aday çıkaramamalarının ardından bozulmuştu.

Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics'in, istifasının ardından Silina'yı hükümeti kurmakla görevlendirmesi sonrası X sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karins, "Silina ve meclisteki milliyetçi partilerin daha güçlü bir Letonya için yeni bir hükümet ve bu hükümetin temel görevleri üzerinde mutabık kalacaklarından eminim. Cumhurbaşkanı tarafından atanan başbakan adayını tamamen destekliyorum. Başarı ve güç diliyorum!" ifadelerini kullandı.

Letonya'da gelecek parlamento seçimlerinin 2026'da yapılması planlanıyor.