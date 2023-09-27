Letonya'da Rusya'yı destekleyen sembollerin bildirilmesi istendi

Letonya'da araçlarda Rusya'yı açıkça destekleyen sembollerin polise bildirilmesi istendi. Estonya'da benzer bir durum yaşanmış ve polis çıkartmaların sökülmesini emretmişti.

Letonya'da araçlarda Rusya'yı açıkça destekleyen sembollerin polise bildirilmesi istendi.

Letonya Kamu Yayıncısı LSM'nin haberine göre, daha önce yapılan çalışmalarda Rusya'yı açıkça destekleyen semboller kamusal alandan büyük ölçüde silindi.

Ancak Letonya'da Rusya'yı destekleyen kişiler daha farklı çıkartmalarla desteklerini ifade etmeye başladı.

Haberde, Estonya örneği verilerek "Estonya'da Kremlin yanlıları son günlerde organize bir şekilde arabalarına Rusça 'Ben Rus'um', 'Güç doğruluktadır' yazıları ya da sembolik Rus ayısı çıkartmaları yapıştırmaya başladı. Estonya polisi bu tür durumlarda cezalar uyguladı ve çıkartmaların sökülmesini emretti." ifadelerine yer verildi.

Letonya'da da halktan, araçlardaki benzer çıkartmaları polise bildirmesi istendi. Polis, halkı çıkartmaları sökmeye çalışmaktan, araçlara zarar vermekten ya da sürücülerine yaklaşmaktan kaçınmaya da çağırdı.

Letonya yasalarına göre, kamusal alanda askeri saldırganlığı ve savaş suçlarını yücelten semboller kullananlar, 350 avroya kadar para cezasına çarptırılabiliyor. Polisin yazıyı kaldırma talebine uyulmazsa bu ceza 700 avroya kadar çıkabiliyor.