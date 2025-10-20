Haberler

Lavrov ve Rubio Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında yapılan telefon görüşmesinde, Putin ve Trump arasında varılan mutabakatların uygulanması ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmede 16 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde varılan mutabakatların hayata geçirilmesi yönünde atılabilecek somut adımlar yapıcı bir şekilde ele alındı" denildi.

Görüşmeye ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi. - MOSKOVA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
