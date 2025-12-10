Lavrov: "Trump, Ukrayna konusunda anlayış gösteren tek Batılı lider"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşı kaçınılmaz kılan nedenlere anlayış gösteren tek Batılı liderdir. Görünen o ki bu durumda insan haklarını umursayan tek Batılı lider de Trump oluyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus meclisinin üst kanadı Federasyon Konseyi'ne hitap ederek Rusya- Ukrayna Savaşı ve savaşa ilişkin diplomatik gelişmelere ilişkin açıklamalar yaptı. Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki krizin altında yatan nedenleri anlayan tek Batı lider olduğunu vurgulayarak, Washington yönetiminin Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna konusundaki konumu nedeniyle giderek sabırsız bir hal aldığını belirtti. Rus Bakan, "Daha önce de dediğim gibi ABD Başkanı Trump, Ocak ayında Beyaz Saray'a girer girmez Ukrayna'daki savaşı kaçınılmaz kılan nedenlere anlayış gösteren tek Batılı liderdir. Bütün bu hikaye şimdi zirve noktasına geliyor. Başkan Trump'ın durumu analiz ettikten sonra Rusya tarafından tespit edilen temel nedenlerin ele alınması gerektiği konusunda hemfikir olması ve bunun şu anda aktif olarak tartışılıyor olması da dikkat çekici. Görünen o ki bu durumda insan haklarını umursayan tek Batılı lider de Trump oluyor" dedi.

"Trump, yaptırımlar konusunda durumu daha da kızıştırıyor"

Lavrov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına da değinerek, Trump'ın selefi eski ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik suçlamalarını hatırlattı. Trump'ın "Biden yönetiminin küresel alanda dolara olan güveni azalttığını ve BRICS ülkelerini farklı ödeme ortamlarına ittiği" açıklamalarının altını çizen Lavrov, "Elbette Biden ve yaptırımlar bunun tek suçlusu değil. Trump var olan yaptırımları kaldırmak için hiç acele etmiyor, hatta durumu daha da kızıştırıyor" ifadelerini kullandı.

"Batılı ülkeler Ukrayna konusunda fikir birliğine sahip değil"

Batılı ülkelerin Ukrayna konusunda fikir birliğine sahip olmadığını iddia eden Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna'da barışın sağlanmasını geciktirdiği değerlendirmelerinde bulundu. Rus Bakan, "Avrupa barışın sağlanmasına engel oluyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i ve rejiminin üyelerini 'son Ukraynalıya kadar savaşmaları' için dolduruşa getiriyorlar. Doğru, çünkü artık paraları kalmadı" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Avrupa ülkelerinin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını kullanma konusundaki çağrılarını da hatırlatarak, "Bu savaşı finanse etmek için Rusya'yı soymaktan, uluslararası ve ticari hukukun akla gelebilecek tüm normlarını ihlal ederek altın ve döviz rezervlerimizi gasp etmekten başka bir şekilde kaynak elde edemezler" dedi.

Lavrov, "Avrupa, Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatma arzusuyla kör olmuş durumda. Bazıları Ukrayna'nın yenilgisini kabullenmek ve Rusya'nın hedeflerine ulaşmasını kabul etmek zorunda kalacakları bir durumu hayal edemiyorlar. Açıkça görülüyor ki bunlar kendi oluşturdukları, kendi kendilerine kötüleştirdikleri ve tamamen umutsuz bir davranış biçimine bağlı kalmaya çalıştıkları kendi sorunları" açıklamasını yaptı.

"Witkoff'un Moskova ziyaretinde çalışmanın sürdürülmesine karar verildi"

Ukrayna'daki krizin çözülmesine ilişkin barış planına yönelik görüşmeler kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner arasında 2 Aralık'ta gerçekleştirilen görüşmeye de değinen Lavrov, "Amerikan tarafının tekliflerine ilişkin görüşmeler, Witkoff'un Moskova ziyaretinde devam etti. Görüşmede bu çalışmanın sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı" dedi.

"Düşmanca tavırlara karşılık vermek için hazırız"

Rusya Dışişleri Bakanı, Avrupalı ülkelerin sıklıkla Rusya'nın kendileriyle savaşmaya yönelik hazırlıklarda olduğu iddialarına ilişkin, "Böyle bir amaç gütmüyoruz. Ancak Ukrayna'ya Avrupalı askeri birliklerin konuşlandırılması ve Rusya'ya ait unsurların kamulaştırılması gibi bize karşı atılacak herhangi bir düşmanca adıma karşılık veririz. Bu tür yanıtlar için hazırlanmış haldeyiz" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA