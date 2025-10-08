Haberler

Lavrov: Trump'ın Gazze Planı Şu Anki En İyi Teklif

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus basınına verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'na dair açıklamalarda bulundu. Lavrov, Trump'ın Gazze'de barış için hazırladığı planın genel bir yaklaşım içermesine rağmen, şimdilik "masadaki" en iyi teklif olduğunu söyledi.

Lavrov, "ABD Başkanı Donald Trump, 'devlet' kelimesini içeren 20 maddelik bir plan önerdi. Ancak bu plan oldukça genel terimlerle kaleme alınmış. Bu bağlamda, mesele sadece Gazze Şeridi'nden geriye ne kalacağıdır. Batı Şeria'ya hiç değinilmemiştir. Ancak biz gerçekçiyiz. Şu anda 'masada' olan en iyi teklifin bu olduğunu anlıyoruz" dedi.

Lavrov, söz konusu planın Arap tarafının kabul edebileceği ve İsrail'in reddetmeyeceği en iyi seçenek olduğunu belirtti. - MOSKOVA

