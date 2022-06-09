Lavrov: "Ermenistan-Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini memnuniyetle karşılıyoruz" - Haberler

- Lavrov: "Ermenistan-Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini memnuniyetle karşılıyoruz"

ERİVAN - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, genel olarak bölgesel durumu iyileştirmeye yardımcı olmalı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi ziyarette bulunduğu Ermenistan'da mevkidaşı Arat Mirzoyan ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Lavrov, "Erivan ile Bakü arasındaki barış anlaşmasına yardım etmeye ve bölgenin hala karşı karşıya olduğu insani sorunları çözmeye hazır olduğumuzu yineledik. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda nihai anlaşmalara varılacağına dair şüphe yok" ifadelerini kullandı. Lavrov, "Demiryolu güzergahı kararlaştırıldı, karayolu güzergahı konusundaki müzakere süreci sona ermek üzere. Süreç basitleştirilecek ve Ermeni topraklarının egemenliğinin tanınmasına dayandırılacak. Burada herhangi bir belirsizlik olmayacak" dedi. Türkiye-Ermenistan ilişkilerine de değinen Lavrov, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, genel olarak bölgesel durumu iyileştirmeye yardımcı olmalı" diye konuştu.

Lavrov, Güney Kafkasya bölgesiyle ilgili 3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun bölgede diyalog ve çeşitli temaslar kurmak için önemli bir ek kanal olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin açıklamalarından memnunuz"

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da Türkiye ile ilişkilere yönelik, "Türkiye'den üst düzey yetkililerin ilişkileri normalleştirmeye, diplomatik ilişkiler kurmaya ve Ermenistan sınırını yeniden açmaya hazır oldukları yönündeki açıklamaları duymaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi. Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerini değerlendiren Mirzoyan, görüşmelerin çeşitli yönlerde ilerlediğini kaydetti.

İhlas Haber Ajansı / Politika