Lavrov: Batı'nın Yaptırımları Dürüst Olmayan Rekabetin Bir Parçası

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da düzenlenen "Askeri Kabul" programı için verdiği röportajda Batı ülkelerini kastederek, "Her türlü bahaneye sarıldı. Bizim özel askeri operasyonumuz 'fırsat' olarak kullanıldı. Oysa Rus savunma ve sanayi sektörüne yönelik yaptırımlar bundan çok önce uygulanmaya başlanmıştı. Buna nasıl karşı koyacağımızı biliyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da düzenlenen "Askeri Kabul" programı için röportaj verdi. Lavrov, günümüz şartlarında Rusya'nın silah ihracatı sisteminin hangi zorluklarla karşılaştığı ve uluslararası arenada bunlara nasıl karşı koyduklarına ilişkin soruya, "Zorluklar, tüm ürünlerimizin, enerji kaynaklarımızın ve mamul ürünlerimizin ihracatında karşılaştıklarımızla aynıdır. Yaptırımlar ve bunları, Rusya'nın Ukrayna'daki 'eylemleri' nedeniyle cezalandırılması gerektiği iddiasıyla meşrulaştırma girişimleri Aslında bu, dürüst olmayan ve rekabete aykırı bir mücadeledir. Bu durum, Batı'nın mutlak anlamda anlaşmaya varılamaz olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Onlarca yıl boyunca savundukları küreselleşme kuralları; serbest piyasa, adil rekabet, masumiyet karinesi ve daha pek çoğu bu olayla tamamen çökmüştür" dedi.

Batının rekabette kaybettiğini anladığı anda tüm bu ilkeleri bir kenara attığını kaydeden Lavrov, "Her türlü bahaneye sarıldı. Bu çerçevede, bizim özel askeri operasyonumuz 'fırsat' olarak kullanıldı. Oysa Rus savunma ve sanayi sektörüne yönelik yaptırımlar bundan çok önce uygulanmaya başlanmıştı. Buna nasıl karşı koyacağımızı biliyoruz, çünkü Batı dışındaki ülkelerin ezici çoğunluğu, geri kalan ömürleri boyunca 'bu melodinin ritmine göre oynamaya' razı gelmek istemiyor. Herkes dürüst ticaret yapmak istiyor ve gerçekten karşılıklı fayda temelli anlaşma peşinde olanlar, finansal, bankacılık ve lojistik zincirlerini her zaman bulacaktır" ifadelerini kullandı.

"Savunma fuarlarından gelen haberleri izlediğimde, ürünlerimizin nasıl karşılandığını gördükçe gurur duyuyorum"

Rus askerinin, teknolojik ve tarihi mirasının, güvenilir bir güvenlik sağlayıcısı imajını kesin olarak pekiştirip pekiştirmediğine yönelik soruya Lavrov, "Evet, kesinlikle. Rusya'nın tamamen rekabet edebilir bir ürün sunduğunu söyledik. Bu ürünler, özellikle de sömürgecilikle mücadele döneminde elde edilen şanla çevrilidir. Kalaşnikov, sömürgecilikten kurtuluşun bir sembolüdür. Afrika ülkeleri, dedelerinin ve babalarının bağımsızlığa, Sovyet silahlarının ve kara görevlerini titizlikle yürüten Sovyet danışmanlarının yardımıyla ulaştığını çok iyi hatırlıyor. Dolayısıyla günümüzün daha ileri teknolojik şartlarında da bu yarışta hiçbir şekilde geri kalmış değiliz. Farklı havacılık ve savunma fuarlarından gelen haberleri izlediğimde, ürünlerimizin nasıl karşılandığını gördükçe gurur duyuyorum. Bunun, Rusya'nın uluslararası arenadaki otoritesinin ve Rus dış politikasının maddi temelinin bir parçası olduğundan en ufak bir şüphem yok.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın uluslararası arenadaki meşru çıkarlarının korunmasına ilişkin doktriner belgelerde ortaya koyduğu görevleri her zaman koordineli biçimde teşvik etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA