Lavrov: Batı, Bosna Hersek'i Kontrol Altına Almaya Çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bosna Hersek'te görevden alınan Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik ile düzenlediği basın toplantısında, "Batı, Bosna Hersek üzerinde tam bir kontrol sağlamak ve Sırpları Dayton'un garanti ettiği haklardan mahrum etmek istiyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bosna Hersek'te görevden alınan Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik ile Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Dodik ile Bosna Hersek'teki durum ve uluslararası meseleleri görüştüklerini ifade eden Lavrov, Bosna Hersek'te yaşananların son 30 yılın en vahim siyasi krizi olduğunu ve Balkanlar'ın tamamını istikrarsızlığa sürükleyebileceğini savundu. Rusya'nın Dayton Barış Antlaşması'nın garantörlerinden biri olduğunu ve bu anlaşmanın ilkelerinin Bosna Hersek devlet düzeni için kilit önem taşıdığını belirten Lavrov, "Bu ilkelerin alternatifi yoktur. Çünkü savaşın ardından Bosna Hersek'in temelleri, bunlar üzerine inşa edilmiştir. Bu özellikle üç kurucu halkın ve iki entitenin eşitliğini kapsar. Bu iki entitenin geniş yetkilere sahip olmaları gerekir" dedi.

Diğer taraftan entitelere ait yetkilerin Batı tarafından baltalandığını savunan Lavrov, "Yıkıcı niyetleri apaçık ortadadır ve bunu gizlemiyorlar. Bosna Hersek üzerinde tam bir kontrol sağlamak ve Sırpları Dayton'ın garanti ettiği haklardan mahrum etmek istiyorlar. Bu şekilde ülkeyi itaatkar hükümet, yargı ve diğer devlet organlarının bulunduğu üniter bir devlete dönüştürmek istiyorlar" şeklinde konuştu.

"Sırp liderlerin uydurma yargı süreçleriyle görevden alınmalarına yönelik teşebbüsleri kınıyoruz"

Sırp lider Milorad Dodik'in görevden alınması kararını eleştiren Lavrov, "Batı'da istenmeyen kişiler olan Sırp liderlerin uydurma yargı süreçleriyle görevden alınmalarına yönelik teşebbüsleri en sert şekilde kınıyoruz. Daha açık ifade etmek gerekirse, burada söz konusu olan, bugünkü muhatabımız, dostumuz ve meşru olarak Sırp Cumhuriyeti Başkanı olarak seçilmiş Milorad Dodik'tir" ifadelerini kullandı.

"BM Güvenlik Konseyi'nde bir dizi zor soruya cevap vermek zorunda kalacaklar"

Bu konunun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne Rusya'nın başkanlık edeceği süreçte 31 Ekim'de gündeme getirileceğini vurgulayan Lavrov, "Detaylı bir hazırlık yapacağız ve partnerlerimiz bir dizi zor soruya cevap vermek zorunda kalacak" dedi.

"Rusya, Dayton Barış Antlaşması'nın garantörüdür"

Lavrov'un ardından basın toplantısında söz alan Dodik, "Rusya, Dayton Barış Antlaşması'nın garantörüdür. Rusya'nın BM'de uluslararası hukukun koruyucusu olarak hareket etmesinden ve onun ihlaline dikkat çekmesinden ötürü minnettarız" şeklinde konuştu.

Bosnalı Sırp siyasetçi Dodik, görüşme öncesinde Sırp basınına yaptığı açıklamada Lavrov'dan Bosnalı Sırpların bağımsızlığı için destek isteyeceğini söylemişti.

Dodik, 1 yıl hapis ve 6 yıl boyunca görevinden men cezası almıştı

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin ülkeden ayrılması gerektiği yönündeki açıklamalarıyla öne çıkan Dodik, devletin anayasal düzenini tehdit eden adımları nedeniyle sık sık uluslararası toplum ile ters düşmüş, ABD ve İngiltere'nin yaptırımlarına maruz kalmıştı. Bosnalı Sırp lider, 1992-95 arasındaki savaşa son veren Dayton Barış Antlaşması'nın uygulanmasını denetlemek üzere olağanüstü yetkilerle donatılan Yüksek Temsilcilik Ofisi'nin (OHR) kararlarına saygı göstermediği gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 6 yıl boyunca görevinden men cezası almıştı. Aleyhindeki hapis cezası para cezasına çevrilen Dodik, Bosna Hersek Merkez Seçim Komiyonu'nun ağustos ayında aldığı kararla entite başkanlığı görevinden alınmıştı. Bu kararı tanımayı reddeden Dodik, görevine ilişkin kararın halk tarafından verileceğini savunarak bunun için referandum yapılacağını açıklamıştı. - MOSKOVA