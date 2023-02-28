- Lavrov: "Azerbaycan üçlü görüşmeye hazır olduğunu söyledi, Ermenistan ise net bir cevap vermedi" Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Azerbaycan üçlü görüşmeye hazır olduğunu...

- Lavrov: "Azerbaycan üçlü görüşmeye hazır olduğunu söyledi, Ermenistan ise net bir cevap vermedi"

BAKÜ - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Azerbaycan üçlü görüşmeye hazır olduğunu söyledi, Ermenistan ise net bir cevap vermedi" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşme gerçekleştirdi. İki bakan toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov ile detaylı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Bayramov, "İkili ilişkilere dair çok çeşitli konuları ele aldık ve geçen yılın sonuçlarını ve bu yılki planlarımızı gözden geçirme fırsatı bulduk. Azerbaycan ve Rusya arasında son 30 yıldaki iş birliği, stratejik ortaklık düzeyine yükselen dostluğun ve dostane komşuluk ilişkilerinin bir gelişimi olarak nitelendirilebilir. Ülkelerimizin iş birliği, stratejik ortaklık düzeyine yükselen iyi komşuluk ilişkilerinin aşamalı olarak gelişmesi olarak nitelendirilebilir" dedi.

"Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerde istikrarlı ve olumlu dinamikler görülüyor"

Azerbaycan ve Rusya arasında üst düzey karşılıklı ziyaretler düzenlenmesinin diplomatik ilişkilerin güçlenmesine de katkı sağladığını söyleyen Bayramov, "Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde istikrarlı ve olumlu dinamikler görülmektedir. Bu bağlamda geçen yıl artan tempoyla ticaret ciromuzda yüzde 34'lük bir artışa tanık olduk ve ciro 4 milyar dolara ulaştı. Diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 30 yılda karşılıklı yatırım hacmi 9 milyar dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.

"Ermenistan müzakere masasına ne kadar erken dönerse barış süreci için o kadar iyi olacaktır"

Rus meslektaşına Ermenistan'ın barış anlaşmasının imzalanması konusunda devam eden yapıcı olmayan tavırlar hakkında bilgi verdiğini ifade eden Bayramov, "Bilindiği üzere Ermenistan, müzakerelerin başından itibaren barış anlaşmasının imzalanmasını düzenli olarak engellemiştir. Bu süreç çerçevesinde Ermeni tarafının sürekli olarak çeşitli engeller çıkardığını gözlemledik. Başlangıç aşamasında bazı fikirler ortaya attı, müzakerelerin özünden çıkmak için bu anlaşmaya bir çerçeve belge niteliği kazandırmaya çalıştı. Ermeni tarafı, Rusya'daki barış antlaşması tartışmalarına katılmayı bile reddetti. Ermenistan müzakere masasına ne kadar erken dönerse barış süreci için o kadar iyi olacaktır" diye konuştu.

"Ermenistan'ın yasadışı faaliyetleri konusu yasal düzeyde ele alınmalı"

Son 30 yılda Azerbaycan'ın doğal kaynaklarının Ermenistan tarafından yasa dışı olarak sömürülmesine ilişkin kanıtların toplanması için birçok hazırlık çalışması yapıldığını belirten Bayramov, "Bu 2 yıllık yoğun bir faaliyet. Burada Azerbaycan'ın doğal kaynaklarının yağmalanmasına doğrudan iştirak eden Ermenistan'a yönelik taleplerin meşruiyetini ispatlayan birçok unsur bulunmaktadır. Ancak bu sürecin barış anlaşması taslağı ile bir ilgisi var mı? Hayır, bunların alakasız iki yol olduğuna inanıyoruz. Bunlar, bu topraklardaki yasa dışı faaliyetler nedeniyle Ermenistan'a yönelik iddialarımızdır. Bu konunun hukuki düzeyde ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Aynı zamanda bir barış anlaşmasından bahsederken geleceği düşünürüz. Dolayısıyla bu iki süreci birbirine karıştırmıyoruz" dedi.

"Çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz"

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının görüşmesi için defalarca ortam sağladıklarını kaydeden Lavrov ise, "Özellikle geçen yıl Aralık ayında, meslektaşlarımızın bir sonraki toplantısının Rusya topraklarında yapılması konusunda bir anlaşma vardı. Ceyhun Bayramov, olayların sonraki gelişimini hatırlattı zaten. Ermeni meslektaşlarımız bu toplantıya katılamayacaklarını söylediler. Böyle bir toplantı yapmaya hazır olduğumuzu teyit ettik. Azerbaycan tarafı da buna hazır olduğunu söyledi. Ermeni tarafı da buna itiraz etmediğini ancak nihai onayını henüz vermediğini söyledi. Çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bunu her iki taraf da iyi biliniyor" açıklamasında bulundu.

"Laçın Koridoru'nun işlevi, beyannameye uygun olmalıdır"

İnsani yardım malzemelerinin ve sivillerin Laçın Koridoru'ndan istisnasız geçişini sağlamanın önemli olduğu kaydeden Lavrov, "Temaslarımızda bunu öncelikle barışı koruma birliği hattı üzerinden sağlamaya çalışıyoruz. Orada herhangi bir kontrol noktası kurma planı yok. Ancak koridorun amacına uygun işlemediği şüphesini teknik imkanlarla gidermek mümkündür. Bugün buna değindik. Teknik detaylar önem açısından ikincildir" sözlerine yer verdi.

Geçen yıl Azerbaycan ve Ermenistan liderleri tarafından imzalanan Prag belgesinde Alma-Ata Deklarasyonu'na atıfta bulunulduğunu hatırlatan Lavrov, "Alma-Ata Deklarasyonu açık bir belge. Orada yazılanları okuyabilirsiniz. Orada, Sovyetler Birliği'nin yerine kurulacak yeni devletlerin sınırlarının, SSCB'de var olan idari sınırlara göre belirleneceği yazıyor. Buna başka ne eklenir bilmiyorum" dedi.

"Kiminle iş birliği yapıp yapmayacağınız tarafların bağımsız seçimidir"

Ermenistan'da konuşlu Avrupa Birliği misyonunun meşruiyet açısından ciddi şüpheler uyandırdığını söyleyen Lavrov, "Brüksel'den gelen duyuruların detayları hakkında yorum yapamayız. Avrupa Birliği'nin, Ermenistan ve Azerbaycan ile ilişkilerini nasıl kötüye kullandığını görüyoruz. Özellikle Ermenistan'da konuşlu Avrupa Birliği misyonunun meşruiyet açısından ciddi şüpheler uyandırdığını görüyoruz. Özellikle işlevi, görev süresi, süresi, bu misyonun Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerini normalleştirme çabalarına ek değer katacağı, birçok soruyu gündeme getirecektir. Ancak, kiminle iş birliği yapıp yapmayacağınız tarafların bağımsız seçimidir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile hem bugünkü görüşmelerimizde hem de dünkü görüşmelerimizde tüm faaliyetlerimizde 'zarar vermeme' ve 'yardım etme' ana ilkesinin rehberliğinde hareket ettiğimizi vurguladık" ifadelerini kullandı.