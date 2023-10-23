Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinde düzenlenen toplantıda, Latin Amerika ve Karayipler'den 11 ülkenin temsilcileri, bölgenin karşı karşıya olduğu göç krizine çözüm bulmak için bir araya geldi. Toplantıda, yoksulluk, eşitsizlik, iş imkanları ve iklim değişikliğinin etkileri ele alındı.

Latin Amerika ve Karayipler Ülkeleri Göç Krizini Çözmek İçin Bir Araya Geldi

MEKSİKO, 23 Ekim (Xinhua) -- Latin Amerika ve Karayipler'den 11 ülkenin temsilcileri, bölgenin karşı karşıya olduğu göç krizine kapsamlı bir çözüm bulmak amacıyla Pazar günü Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinin Palenque kentinde bir araya geldi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador tarafından çağrısı yapılan toplantıya Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel gibi liderlerin yanı sıra Kosta Rika, Ekvador, Guatemala ve Panama'dan bakanlar katıldı.

Zirveye ev sahipliği yapan Meksika, insanların yer değiştirmesine neden olan yoksulluk, eşitsizlik, yetersiz iş imkanları ve iklim değişikliğinin savunmasız nüfuslar üzerindeki olumsuz etkilerinin ele alınması için zirvenin bir zemin hazırlamasını bekliyor. Zirvede ayrıca yabancı ülkelerin uyguladığı tek taraflı tedbirlerin de ele alınması bekleniyor.

Toplantının yapıldığı kent olan Chiapas, çoğunlukla Orta ve Güney Amerika ile Karayipler'den gelen ve daha iyi fırsatlar bulacaklarına inandıkları ABD'ye ulaşmak isteyen binlerce göçmen için bir giriş noktası konumunda.

Göçmenler tüm risklere rağmen Meksika'yı geçse de ABD'nin aşırı sınır kontrol önlemlerinden kaynaklanan daha büyük engellerle karşılaşıyor. Söz konusu önlemler arasında hızla geri gönderme ve genişletilmiş 42. Madde kısıtlamaları da yer alıyor. Bu çerçevede sınır kapısından geri çevrilen göçmenlere sığınma talep etme hakkı verilmiyor.