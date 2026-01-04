İspanya ve 5 Latin Amerika ülkesinden ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine tepki

İspanya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika ve Uruguay, yaptıkları ortak açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırıya tepki göstererek, müdahalenin barış ve bölgesel güvenlik için son derece tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini vurguladı.

İspanya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika ve Uruguay, ABD'nin dün Venezuela'ya düzenlediği saldırı ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i yakalayarak yargılamak üzere ABD'ye kaçırmasına tepki gösteren bir ortak açıklama yayınladı. Açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin barış ve bölgesel güvenlik için son derece tehlikeli bir emsal teşkil ettiği ve sivil halkı tehlikeye attığı belirtildi.

Doğal veya stratejik kaynakların dış müdahale ile ele geçirilmesine yönelik her türlü girişime ilişkin endişelerin dile getirildiği açıklamada, söz konusu eylemin uluslararası hukuka aykırı olduğu ve bölgenin siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarını tehdit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, ABD-Venezuela arasındaki krizin dış müdahale olmaksızın ve uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesi için diyalog ve müzakere çağrısında bulunularak, ABD'nin eylemlerinin uluslararası hukukun temel ilkeleriyle, özellikle Birleşmiş Milletler Şartı'nda belirtilen, bağımsız ulusların egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, güç kullanımı ve tehdit yasağı ilkesiyle çeliştiği belirtildi.

Venezuela'da yabancı "hükümet kontrolü"ne yönelik her türlü girişime ilişkin endişelerin dile getirildiği açıklamada, "Sadece Venezuelalıların kendilerinin önderlik ettiği kapsayıcı bir siyasi sürecin, insan onuruna saygılı, demokratik ve sürdürülebilir bir çözüme yol açabileceğini yeniden teyit ediyoruz" denildi.