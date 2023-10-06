Lastikleri patlayınca yakalandılar: 21 göçmen ve 4 göçmen taciri yakalandı

Patlayan araç lastiği insan kaçakçılarını suçüstü ele verdi

EDİRNE - Edirne'de 21 kaçak göçmen ve 4 göçmen taciri yolda lastikleri patlayınca fark edilerek yakalandılar.

İstanbul'dan gelerek Edirne'den yurtdışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğu panelvan aracın Fatih Mahallesi Yeni TOKİ bölgesindeki yolda lastiği patladı. Aracın lastiğinin patlamasıyla panelvan araca eskortluk yapan bir otomobilde durdu. Lastik değişimi sırasında bölgedeki bir apartmanın sakininin evinin balkonundan aracın içerisinde kaçak göçmen olduğunu fark ederek durumu ekiplere bildirdi.

"Göçmen tacirleri de suçüstü yakalandı"

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede aracın içerisinde 21 kaçak göçmen olduğunu fark etti. Polis ekipleri panelvan aracın sürücüsü ve araca eskortluk yapan otomobildeki 3 göçmen tacirini de yakaladı. Göçmenlerin çantalarında ise yaşam malzemeleri bulundu. Ayrıca, kaçakçıların üzerinde yapılan üst aramalarında bir miktar para bulundu.

Panelvan sürücüsü, C.H., otomobil sürücüsü O.İ. ve göçmen taciri E.Ş., G.O. gözaltına alınırken, aralarından 2 çocuğunda bulunduğu 18 Suriye ve 3 Filistinli toplam 21 kaçak göçmenin Edirne İl Göç İdaresine teslimi için işlem başlatıldı.