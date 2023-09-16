Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, halk gününde vatandaşlarla buluştu
Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, belediye toplantı salonunda düzenlenen halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda vatandaşlar, talep ve isteklerini dile getirdi. Topal, ilçedeki sorunları çözmek için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.
Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi.
Belediye toplantı salonunda düzenlenen halk gününde vatandaşlar, talep ve isteklerini dile getirdi.
Topal, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçedeki bütün sorunları tek tek çözmeye çalıştıklarını belirterek, "Allah nasip ederse seçimlere kadar gece gündüz çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğim. Sizlerin desteği oldukça biz yorulmak nedir bilmeyeceğiz." dedi.
Kaynak: AA / Politika