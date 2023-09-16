Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, halk gününde vatandaşlarla buluştu

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, belediye toplantı salonunda düzenlenen halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda vatandaşlar, talep ve isteklerini dile getirdi. Topal, ilçedeki sorunları çözmek için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.