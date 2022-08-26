Laçın şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi

Azerbaycan ordusu, tam kontrol sağladığı Laçın şehrinin merkezine bayrak dikti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatına uygun olarak Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan ordusu tarafından tamamen kontrol altına alındığı duyuruldu. Azerbaycan ordu birliklerinin, söz konusu bölgelerdeki yeni konuşlanma noktalarına yerleştirilmesi ve gerekli mühendislik çalışmalarının yapılması yönünde faaliyetler sürdürdüğü belirtildi.

LAÇIN'A AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKİLDİ

Laçın'a giren Azerbaycan askerlerinin yer aldığı görüntüde Cumhurbaşkanı Aliyev'e rapor veren komutan, "Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Muzaffer Başkomutan! Sizin emrinizle Azerbaycan ordusu, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerini tamamen kontrol altına aldı. Azerbaycan devlet bayrağı Laçın'ın merkezinde dalgalanıyor. Yaşasın Azerbaycan! Yaşasın Muzaffer Başkomutan! Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.

LAÇIN ŞEHRİ

İkinci Karabağ Savaşının ardından Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği Karabağ'daki Laçın ve çevresinde yer alan bazı köylerde yaşayan Ermeniler, Ağustos ayı sonunda yasa dışı yerleştikleri bölgeden ayrılacaktı. Ermeni nüfus ve bölgedeki geçici Rus birliklerinin şehirden ayrılmasıyla şehrin kontrolü Azerbaycan'a geçmiş oldu.

(Kamil Nadirli /İHA)