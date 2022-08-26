Laçın şehri Azerbaycan'ın kontrolüne geçti Politika Haberleri Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Ordusu'nun Laçın şehrine yerleştiğini duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Ordusu'nun Laçın şehrine yerleştiğini duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, Laçın şehrinin Azerbaycan Ordusu'nun kontrolü altına geçtiğini duyurdu. Aliyev açıklamasında, "Bugün, 26 Ağustos'ta biz Azerbaycanlılar Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçın şehrine yerleşti. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Tüm Laçınlıları ve Azerbaycan halkını bu vesileyle tebrik ediyorum. Yaşasın Laçın! Yaşasın Azerbaycan!" ifadelerini kullandı. - BAKÜ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika İlham Aliyev Azerbaycan Twitter Politika Haberler

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