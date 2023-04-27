Üye Girişi
Haberi Paylaş
Laçin Koridoru'ndaki Azerbaycanlı çevrecilerin eylemi 134. gününde

Laçin Koridoru'ndaki Azerbaycanlı çevrecilerin eylemi 134. gününde

Politika Haberleri

Karabağ'daki Ermeni nüfusun yaşadığı bölge ile Ermenistan arasındaki tek kara bağlantısı olan Laçin Koridoru'ndaki Azerbaycanlı çevrecilerin eylemi 134. gününde de devam ediyor.

Karabağ'daki Ermeni nüfusun yaşadığı bölge ile Ermenistan arasındaki tek kara bağlantısı olan Laçin Koridoru'ndaki Azerbaycanlı çevrecilerin eylemi 134. gününde de devam ediyor.

Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusun yaşadığı bölge ile Ermenistan arasındaki tek kara bağlantısı olan Laçin Koridoru, 2020'den bu yana Rus Barış Kuvvetleri tarafından kontrol altında tutuluyor.

Azerbaycanlı çevreciler, bölgedeki madenlerin yasa dışı olarak işletildiğini savunarak 12 Aralık 2022'de Laçin Koridoru'nu kapattı. Söz konusu eylem, 134. gününde de devam ediyor. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Dağlık Karabağ Ermenistan Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title