KYK Yurtlarında Asansör Kazaları: Anneler Çocuklarının Ölümünü Beklemek Zorunda mı?

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, KYK yurtlarında son bir ayda 11 asansör kazası yaşandığını belirterek, devletin önlem alması gerektiğini söyledi. Aslan, KYK yurtlarının devletin sorumluluğunda olduğunu ve öğrencilerin hayatını kaybetmesine sebep olan ihmallerin skandal olduğunu vurguladı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında son bir alda 11 asansör kazası yaşandığını belirterek, "El bebek gül bebek evlatlarını büyüten anneler, çocuklarının ölümünü beklemek zorunda mı? KYK yurdu devletin değil mi? Devlet, insanını yaşatmaz mı? Önlemini almaz mı" diye sordu.

Esmaül Hüsna Aslan, bugün yaptığı açıklamada, KYK yurtlarında peş peşe yaşanan asansör kazalarına dikkat çekti. Aslan, "Tam bir ayda 11 farklı KYK yurdunda 10 asansör düşme ve bozulma vakası kayıtlara geçti" dedi.

Esmaül Hüsna Aslan, sadece basına yansıyan olayların bile büyük bir skandal olduğunu ve yurtlardaki ihmaller sonucu öğrencilerin hayatını kaybettiğini belirterek iktidara seslendi. KYK yurtlarında kullanılan asansörlerin muayene ve bakımlarında ihmal olup olmadığına ilişkin araştırma önergesinin AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini hatırlatan Aslan, "Neden orada duruyorsunuz? Ölüm var, görmüyor musunuz? Gençlerimizi öldürmekten başka ne yapıyorsunuz" dedi. Aslan, "El bebek gül bebek evlatlarını büyüten anneler, çocuklarının ölümünü beklemek zorunda mı" diye sordu.

"DEVLET İNSANINI YAŞATMAZ MI"

KYK yurtlarının devletin sorumluluğunda olduğunu belirten Aslan, iktidara; "KYK yurdu devletin değil mi? Devlet, insanını yaşatmaz mı? Önlemini almaz mı? Tüm çilelerle büyüt yetiştir, devletin şefkatli kollarına gönder, ölüsü gelsin; öyle mi? Hangi anne-baba ister bunu" sorularını yöneltti.