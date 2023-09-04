KYK, Üniversite Öğrencilerinden Eylül Ayı İçin Yatak Ücreti Talep Ediyor İddiaları Doğru Mu?

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, KYK'nın üniversite öğrencilerinden kalmadıkları eylül ayı için yatak ücreti talep ettiği iddialarını sordu. Kış, öğrencilerin ekonomik sorunlar yaşadığını ve barınma kriziyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, "YÖK üniversitelerin ekim ayında başlamasına yönelik açıklama yapmışken Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) üniversite öğrencilerinden kalmadıkları eylül ayı için yatak ücreti talep ettiği iddiaları doğru mudur? 'Okullar açılmadan önce gelip kalamazsınız' dediğiniz yurtlar için eylül ayında tahsil ettiğiniz ücretleri öğrencilere geri ödemeyi düşünüyor musunuz" diye sordu.

Gülcan Kış, KYK'nın eğitim öğretimin ekim ayında başlaması kararlaştırılırken üniversite öğrencilerinden eylül ayı için yurt parası istediği iddialarına ilişkin TBMM Başkanlığı'na Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Kış, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Üniversitelerin eğitim öğretime başlama tarihi ekim ayına ertelenirken Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) öğrencilerden eylül ayında bir gün bile konaklamadıkları, yatmadıkları, yemeğini yemedikleri yurt için ödeme yapmaları istedikleri iddia edilmiştir. KYK'nın, öğrencilerden kalmadıkları eylül ayı için ücret tahsil etmesi akıl alır gibi değil. Kurum, öğrencilere gönderdiği cep mesajında eylülün 15'ine kadar süre tanıyarak yurt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt kayıtlarının sileneceğini söylemiştir" dedi.

"NİÇİN KALMADIKLARI AYIN PARASINI ÖDEMEK ZORUNDA BIRAKILIYOR"

Yurttaşların ekonomik sorunlar yaşadığını söyleyen Kış, şu görüşleri dile getirdi:

"Ülkemiz büyük bir krizin içindeyken, emeklisi, memuru geçim sıkıntısı yaşarken, çocuklarını başka şehirlere okuması için yollayan aileler, çocuklarının barınma kriziyle baş başa bırakılmıştır. Bize ulaşan öğrenciler, yurtları arayıp, 'gelip kalabilir miyiz dediğimizde ekimde okullar açılmadan olmaz cevabını alıyoruz' demişlerdir. Bu öğrenciler zaten zor şartlar altında eğitim hayatına hazırlanırken çoğu okuyabilmek için ek iş yapmayı düşünürken ve beş kuruşun hesabını yaparken niçin kalmadıkları ayın parasını ödemek zorunda bırakılıyor."

"EV KİRALARI ASGARİ ÜCRETİ GEÇMİŞ DURUMDA"

Öğrencilerin barınma krizi yaşadığını ifade eden Kış, "Barınma krizi kapıda. Ev kiraları asgari ücreti geçmiş durumda. Daha önce üniversiteler açılmadan uyardık. TBMM'ye Meclis Araştırması önergesi verdik. Konunun çözüm adresi Meclis dedik. Burada Gençlik ve Spor Bakanı sayın Osman Aşkın Bak'a sesleniyorum; öğrencilerimizin bu iddiaları doğru mudur? Eğer doğruyla öğrencilerden kalmadıkları ay için tahsil edilen bu paraları iade edecek misiniz? Sizin göreviniz bu öğrencilerin eğitim öğretim hayatlarını kolaylaştırmak. Öğrencilerimiz kafalarında geçinme derdiyle, barınma kriziyle eğitim hayatlarına başlamamalı. Lütfen derhal bu yanlıştan dönün. Bu mağduriyete kulak verin, o paraları iade edin" dedi.

"EYLÜL AYI İÇİN YATAK ÜCRETİ TALEP ETTİĞİ İDDİALARI DOĞRU MUDUR?"

Kış, Bakan Bak'ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"YÖK üniversitelerin ekim ayında başlamasına yönelik açıklama yapmışken KYK'nın üniversite öğrencilerinden kalmadıkları eylül ayı için yatak ücreti talep ettiği iddiaları doğru mudur? 'Okullar açılmadan önce gelip kalamazsınız' dediğiniz yurtlar için eylül ayında tahsil ettiğiniz ücretleri öğrencilere geri ödemeyi düşünüyor musunuz? Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşarken, asgari ücretli, emeklilerimiz üniversiteye gönderdiği çocuklarının ihtiyaçlarını, barınma ücretini karşılamada sıkıntılar yaşarken, öğrencilerimizin barınma sıkıntısına dair bir çözümünüz var mıdır? Üniversitelerin açılış tarihinin Ekim ayına ertelenme kararının ardında öğrencilerin yaşayacağı barınma krizi mi etkili olmuştur?"