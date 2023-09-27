Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Partisi Başkanlığına Bafıl Talabani, delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak bir kez daha seçildi. Partinin 5'inci kongresi Süleymaniye'de gerçekleşti.

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Partisi Başkanlığına Bafıl Talabani yeniden seçildi.

KYB'nin resmi internet sitesi Pukmedia'da yayımlanan habere göre, partinin 3 gün sürmesi beklenen 5'inci kongresi Süleymaniye'de 600 delegenin katılımıyla başladı.

Kongreye, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin yanı sıra çok sayıda Iraklı siyasi de kaldı.

Talabani, tek aday olarak çıktığı kongrede delegelerin çoğunun oyunu alarak bir kez daha parti başkanlığına seçildi.

Süleymaniye merkezli partinin 21 Aralık 2019'da düzenlenen 4'üncü olağan kongresi kapsamında, KYB'nin kurucu lideri Celal Talabani'nin oğlu Bafıl Talabani ve yeğeni Lahur Şeyh Cengi'nin eş başkanlar olmasına karar verilmişti.

KYB'de eş başkanlar arasında yaşanan gerilimin ardından Bafıl Talabani, Lahur Şeyh Cengi'yi görevinden alarak partinin başkanı olmuştu.

Öte yandan partinin önemli isimleri arasında yer alan KYB Yüksek Siyasi ve Çıkarlar Meclisi üyesi Mela Bahtiyar gibi bazı figürlerin kongreyi boykot etmesi de dikkati çekti.