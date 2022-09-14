Kuzeyşehir Ünite merkezi ihtiyaca cevap verecek Politika Haberleri Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, inşaat çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğü Kuzeyşehir Ünite Merkezi'nin kısa süre içerisinde tamamlanarak, halkın kullanımına sunulacağını söyledi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, inşaat çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğü Kuzeyşehir Ünite Merkezi'nin kısa süre içerisinde tamamlanarak, halkın kullanımına sunulacağını söyledi. Halkın taleplerinin karşılanması amacıyla planlama yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kuzeyşehir Ünite Merkezi'ni yerinde inceledi. İnşaat çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, amaçlarının yapıyı en kısa süre sürede tamamlamak olduğunu aktardı. Halkın birçok ihtiyacına tek merkezden cevap verilebilecek Kuzeyşehir Ünite Merkezi'ni önümüzdeki günlerde halkın hizmetine sunmayı hedeflediklerini dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, merkezin toplam 5 bin 500 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak yapıldığını ifade etti. Başkan Fadıloğlu, ünite merkezi içerisinde; pazar yeri, kütüphane, bay-bayan taziye evi, kurs merkezi, ticari dükkanlar ve 80 araçlık açık otopark bulunduğu bilgisini aktardı. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Şehitkamil Politika Haberler

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