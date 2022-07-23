Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Gönül Seferberliği Programı çerçevesinde, Bergama'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun da katıldığı toplantıda söz alan STK temsilcileri, talepleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturan Başkan Sürekli'ye teşekkür etti.

Bergama'da, Gönül Seferberliği Programı çerçevesinde düzenlenen "İlçe STK Buluşmaları"na; AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel ile Bergama'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 2019'daki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Bergama'da iktidar olduğunu hatırlatan Başkan Sürekli, Başkan Koştu ve ekibinin Bergama'nın çehresini değiştirecek projelere imza attığını söyledi. STK'ların toplumun temel yapı taşlarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Sürekli, "Yerel iktidarla vatandaşlarımız arasında bir köprü görevi gören STK'lara oldukça önem veriyoruz. Her fırsatta STK'ların temsilcileriyle buluşuyor, talep ve önerilerini dikkatli dinliyor, hızlı çözümler üretiyoruz." diye konuştu.

Kuzeyin yıldızı Bergama

Bergama'nın geleceğinin çok parlak olduğunu dile getiren Başkan Sürekli, "İzmir İstanbul Otoyolu ile Kuzey Ege Otoyolu Bergama'ya önemli katkılar sağladı. Kuzeyin yıldızı Bergama'nın önü çok açık. AK Parti olarak, Bergama'daki tüm odaları ziyaret ettik, ekonomi zirveleri düzenlendi. İzmir- İstanbul Otoyolu bitince 'Bergama şahlanacak' dedik. Otoyol hizmete alındı ve Bergama şahlandı. Söylediklerimiz tek tek çıkıyor ve Bergama'nın İzmir'in önemli merkezlerinden biri haline gelmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Hakan Başkanımız o kadar çok iş yapıyor ki çalışmalarının her birini anlatmaya kalksa zaman yetmez. Başkanımızın çalışmalarından memnuniyet duyuyoruz." dedi.

"Çok ciddi bir yatırım söz konusu"

Türkiye'nin Venedik'i olarak adlandırılan Selinos Kanalı projesinin, önemli yerel projelerden biri olduğunu kaydeden Başkan Sürekli, "Çok ciddi bir yatırım söz konusu. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve Büyükşehir ile çalışma yapmamız gerekiyor. Biz kanalı yapıyoruz fakat Büyükşehir bir kanalizasyon projesini 3 yılda bitiremedi. Proje bitince Büyükşehir'in çalışmasını mı bekleyeceğiz? Bergama 100 lirasının 40 lirasını Büyükşehir'e veriyor. Ama bu 40 liradan Bergama'ya bir şey düşmüyor. Bu büyük projenin realize olması için açılan çalışma yapılan yolları kapatmıyor ve yağmur suyu kanalını yapmıyorlar. 'Millet Bahçesi'ne Bergamalılar 'Evet' diyor ama bu proje engellenmeye çalışılıyor. Biz sözümüzü verdik. Kıskansalar da engellemeye çalışsalar da 'Millet Bahçesi'ni Bergama'ya kazandıracağız. Bizim belediyelerimizi engellemesinler. Dikili'ye yatırım yağdırdılar ama onların oradaki yönetimi, o yatırımları heba etti. Dikili'nin sokakları perişan." diye konuştu. Başkan Koştu ise konuşmasında Bergama'nın istihdamından, altyapı çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede bilgilendirme yaptı.

Başkan Sürekli'ye teşekkür

Söz alıp talep ve önerilerini dile getiren STK temsilcileri, Başkan Sürekli'ye Bergama'ya gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Sürekli kendisine iletilen talepleri ilgili kurum yetkilileri ile görüşerek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturdu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Politika