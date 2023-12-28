Kuzey Marmara Otoyolu'nda 11 kişinin hayatını kaybettiği kaza soruşturması başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu sabah Kuzey Marmara Otoyolu'nda 11 vatandaşın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya mevkiinde meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 7'si ağır 57 kişi de yaralandı. Kazaya ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde üç cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi. - ANKARA