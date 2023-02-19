Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ve AGİT Genel Sekreteri Türkiyeyi ziyaret edecek Politika Haberleri Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ve AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid Türkiye'yi ziyaret edecek. Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ve AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "AGİT Dönem Başkanı Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ve AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid, Türkiye'de meydana gelen depremler sonrasında taziyelerini iletmek ve dayanışma sergilemek amacıyla yarın ülkemizi ziyaret edeceklerdir. AGİT Dönem Başkanı Dışişleri Bakanı Osmani ile Genel Sekreter Schmid'in Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeleri öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Makedonya Türkiye Ankara Politika Haberler

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