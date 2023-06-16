Kuzey Makedonya'da Prespa Diyalog Forumu'nun ikinci gününde bölgesel işbirliği konuşuldu

Kuzey Makedonya'nın Struga şehrinde düzenlenen Prespa Diyalog Forumu'nun ikinci gününde Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliği hedefi ve bölgesel işbirliği konuşuldu. Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, bölgesel girişimlerin tam AB üyeliği yolunda en iyi işbirliği yollarından biri olduğunu vurguladı. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ise genişlemenin AB'nin en güçlü jeopolitik aracı olduğunu belirtti.

Kuzey Makedonya'nın Struga şehrinde dün başlayan "Prespa Diyalog Forumu"nun ikinci gününde "Samimi bölgesel işbirliği tekneyi dengede tutar" başlıklı oturum düzenlendi.

Oturumun açılış konuşmasını yapan Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, Batı Balkanların siyasi hedefinin Avrupa Birliği'ne tam üyelik olduğunu söyledi.

Tüm Batı Balkan ülkelerinin yerinin AB olduğunu vurgulayan Kovaçevski, "Bölgesel girişimler, tam AB üyeliği yolunda en iyi işbirliği yollarından biridir. Tüm bölge ülkeleri fiilen bu yoldadır. Bölge, bugün bu tür kararlar almak için gerekli liderlik potansiyeline sahiptir." diye konuştu.

Ukrayna'daki savaşın Avrupa kıtasının coğrafi yüzeyinde jeostratejik boşluk olduğunu Avrupa'ya hatırlattığına işaret eden Kovaçevski, "Unutmamalıyız ki Ukrayna'daki savaş bugün bulunduğumuz yerden 700 kilometre uzaklıkta meydana geliyor." dedi.

Bu jeostratejik boşluğun kırılgan Batı Balkanların istikrarını sarsan rüzgarlara açık bir kapı olduğunu kaydeden Kovaçevski, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Unutmamalıyız ki AB'nin iki sınırı vardır. Birincisi AB'nin dış sınırı ve ikincisi ise Batı Balkan ülkeleriyle olan iç sınırıdır. Bu sınır, gelecekte, 2030 yılına kadar artık var olmamasını sağlamamız gereken bir sınır."

Metsola: "Uzlaşma isteğinin olduğu yerde bir ilerleme yolu olacaktır"

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, gönderdiği görüntülü mesajda küresel salgından iklimsel acil duruma, enflasyonu körükleyen enerji krizinden Rusya'nın yasa dışı Ukrayna işgaline kadar son yılların meydan okuyucu olduğunu söyledi.

Genişlemenin AB'nin en güçlü jeopolitik aracı olduğunu vurgulayan Metsola, bunun Avrupa kıtasında barış, güvenlik ve refah için stratejik bir yatırım olduğunu kaydetti.

Bu ay Yunanistan'ın Selanik şehrindeki AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nin 20'nci yılı olduğunu anlatan Metsola, "Sözler verildi, ilerleme de sağlandı ancak çoğu zaman yavaştı ve çok fazla hayal kırıklığı yaşandı ancak uzlaşma isteğinin olduğu yerde bir ilerleme yolu olacaktır." şeklinde konuştu.

Metsola, bu yılın yeni iyi haberler getirmesi umudunu paylaştı.

Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic de Batı Balkanların sorununun gelecekte ne olacağından çok geçmişi konuşmakta olduğunu vurgulayarak, "Bu yaklaşımı değiştirirsek ve gelecekte görmek istediğimiz vizyon hakkında daha fazla konuşursak başarıya gerçekten ulaşacağımızı düşünüyorum ancak bu, iki yönlü bir yoldur." ifadelerini kullandı.

AB'nin birkaç yıl önce üye ülke kaybettiğini anımsatan Abazovic, bu yüzden genişleme sürecinin canlandırılmasının çok iyi olacağı düşüncesini paylaştı.

Berlin Süreci ve Açık Balkan gibi bölgesel girişimlere de değinen Abazovic, bölgesel girişimlerin hedefe ulaşmak için birer araç olduğunu, bu yüzden insanların hayatlarını daha çok kolaylaştıran her girişimi desteklemeleri gerektiğini söyledi.