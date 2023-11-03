Kuzey Makedonya'da Filistin'e Destek Platformu'ndan tepki

Kuzey Makedonya'da bazı sivil toplum kuruluşlarından (STK) oluşan Filistin'e Destek Platformu tarafından, ülkenin üst düzey yetkililerinin " Gazze'de meydana gelen olaylara ilişkin tutumlarına" tepki gösterildi.

Platform adına yayımlanan ortak açıklamada, Gazze'deki sivil nüfusun trajik durumunun dikkatle takip edildiği bildirildi.

Kuzey Makedonya'nın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes"le ilgili karar tasarısında "çekimser" oy kullanmasından ve ülke siyasetçilerinin tek taraflı tutumundan "dehşete kapıldıkları" kaydedilen açıklamada, "Siyasetçilerimizin hiçbir zaman tutumlarını düzeltme cesaretini toplamadıklarını ve akılcıl barış çağrısında bulunanların yanında durma cesaretini göstermediklerini gözlemledik." ifadelerine yer verildi.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Meclis Başkanı Talat Caferi ile Başbakan Dimitar Kovaçevski ve hükümetinden, Gazze'deki sivillerin kolektif cezalandırılmasının sonlandırılması ve uluslararası insancıl hukukun saygı görmesi çağrılarına kulak vermesi istenen açıklamada, Gazze'deki ölü sayısının Srebrenitsa'daki soykırımı aştığı, uluslararası insani kuruluşlarda ve medyada çalışan yüzlerce kişinin de hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Açıklamada şu taleplere yer verdi:

"Hamas'ın sivil hedeflere yönelik saldırısını kınadığınız gibi, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik gerçekleştirdiği ve her gün insan hakları ihlallerine yol açan katliamı da şiddetle kınamanızı talep ediyoruz. Gazze'de sivil ölümlerinin ve sivilleri hedef alan bombardımanın acil olarak sona erdirilmesi için çağrıda bulunun, Meclis'te savaşın sona erdirilmesine ve barışa şans veren bir deklarasyonu kabul edin. Bir komisyon oturumu düzenleyin ve gerekli tüm kurumsal mekanizmaları harekete geçirin.

Ülkemiz ve vatandaşlarımız adına Gazze'ye acil tıbbi yardım gönderin. Bu saldırılarda uzuvlarının bir kısmını kaybeden Gazzeli yaralı çocukların Makedonya'daki hastanelerde ücretsiz tedavi ve rehabilitasyonunu sağlayın. (Slovenya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi örneğini takip ederek) Bugün tanık olduğumuz, durdurulmasını ve yerine koşulsuz barışın getirilmesini talep ettiğimiz Gazze'deki sivil katliamlara karşı ses çıkaran herkese zulmetme baskılarına boyun eğmeyin."

Filistin'e Destek Platformu, iki hafta önce de "Katliama sessiz kalma" sloganıyla, Filistin halkına destek ve dayanışma gösterisi düzenlemişti.