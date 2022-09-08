Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi'ni topladı

Kuzey Kore'nin en yüksek yasama organı olan Yüksek Halk Meclisi olağan toplantısının ilk oturumunu gerçekleştirdi. Lider Kim Jong-un katılmadığı oturumda, kırsal kalkınma ve çevre düzenlemesi ile ilgili yasaların kabul edildiği açıklandı.

Kuzey Kore'nin en yüksek yasama organı olan Yüksek Halk Meclisi'nin (SPA) olağan toplantısının dün başkent Pyongyang'da başladığı bildirildi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan habere göre, ilk günkü oturuma lider Kim Jong-un katılmadı. Toplantıda, ülkeyi güzel ve medeni bir sosyalist masal ülkesine dönüştürmeyi amaçlayan yasaların ele alındığı belirtilirken, kırsal kalkınma ve çevre düzenlemesine ilişkin yasaların oy birliği ile kabul edildiği kaydedildi. Toplantının ilk oturumunda gündemi askeri politikaların oluşturmaması, lider Kim'in Covid-19 kaynaklı ekonomik kriz, uluslararası yaptırımlar ve doğal afetler karşısında halka verdiği ekonomik iyileşme sözünü tutmak istemesi olarak yorumlandı. KCNA, Yüksek Halk Meclisi toplantılarının 1 günden fazla süreceğini bildirdi.

En yüksek yasama organı

Kuzey Kore'nin tek meclisli ulusal yasama organı olan Yüksek Halk Meclisi'nin üyeleri her 5 yılda bir gerçekleştirilen seçimlerle belirleniyor. Seçimlerde aday sayısı, bölge nüfusuna oranla kararlaştırılırken, bu da her 30-35 bin kişilik nüfus için bir temsilci anlamına geliyor. Yüksek Halk Meclisi, ülkenin en yüksek yasama organı özelliğini taşıyor. - PYONGYANG