Kuzey Kore, Yeni Turizm Kompleksine Yabancı Misafir Kabulünü Durdurdu

Kuzey Kore, Wonsan şehrindeki Kalma Yarımadası kıyısına inşa edilen yeni turizm kompleksine yabancı misafir kabulünü askıya aldı. Kararın nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmazken, 20 bin kişilik dev tesisin Rus turistleri ağırlaması bekleniyordu.

Kuzey Kore'nin Wonsan şehrindeki Kalma Yarımadası kıyısına inşa edilen yeni turizm kompleksini 1 Temmuz itibarıyla hizmete açmasının ardından Pyongyang yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. Kuzey Kore Ulusal Turizm İdaresi tarafından işletilen "DPR Korea Tour" adlı internet sitesinde yer alan açıklamada, turizm kompleksine yabancı misafir kabulünün askıya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Wonsan'daki Kalma turizm bölgesi şu anda yabancı turistleri kabul etmemektedir" ifadeleri kullanıldı. Kararın nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmazken, turizm kompleksinin yabancı misafirlere neden kapılarını kapattığı merak konusu oldu.

Yüksek fiyat politikası talep yetersizliği şüphesine neden oldu

Güney Kore basınında yer alan haberlerde ise Rus turistleri ağırlaması beklenen turizm kompleksinin yüksek fiyat politikasına dikkat çekilerek, yeterli talebin sağlanamamış olabileceği belirtildi. 4 günü Kalma Yarımadası konaklamalı 1 haftalık Kuzey Kore tatilinin yaklaşık bin 800 dolara mal olduğu kaydedilirken, bunun da ortalama bir Rus çalışanın aylık maaşının yüzde 60'ına tekabül ettiği aktarıldı. Talep yetersizliği üzerine yabancı misafir kabulünü durdurma kararı alan Kuzey Kore yönetiminin bu süre zarfında sorunun çözümüne dair yeni önlemler alabileceği yorumları yapıldı.

Rus turistleri kabul edeceği açıklanmıştı

Kuzey Kore'nin Wonsan şehrindeki Kalma Yarımadası kıyısına inşa edilen 20 bin kişilik yeni turizm kompleksi, 1 Temmuz'da hizmete açılmıştı. Resmi Rusya basını, Rus turistlerin turizm kompleksine ziyaretçi olarak kabul edileceğini duyurmuştu. Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, bölgeyi ziyaret edecek yabancı turist sayısının ulaşım imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle Pyongyang yönetiminin beklentilerinin altında kalabileceği belirtilmişti. Buna rağmen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçtiğimiz hafta ülkesini ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Kalma Yarımadası'nda ağırlaması, iki ülkenin turizm alanındaki işbirliğini güçlendirebileceği şeklinde yorumlanmıştı. - PYONGYANG