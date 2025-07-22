Kuzey Kore Yeni Savaş Gemisi İnşasına Başladı

Kuzey Kore yönetimi, 5 bin tonluk Choe Hyon sınıfı yeni bir savaş gemisinin inşasına başlandığını, geminin Kore İşçi Partisi'nin (WPK) 81'inci kuruluş yıl dönümü olan 10 Ekim 2026'ya dek tamamlanacağını duyurdu.

Uluslararası kamuoyunun tepkileri ve uygulanan yaptırımlara rağmen balistik füze ve nükleer silah programını sürdüren Kuzey Kore'den yeni bir savunma hamlesi daha geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, 5 bin tonluk Choe Hyon sınıfı yeni bir savaş gemisinin inşasına başlandığı bildirildi. İnşa sürecinde görev alacak işçi, mühendis ve teknisyenlerin Nampho Tersanesi'nde düzenlenen törene katıldığı aktarıldı. Geminin Kore İşçi Partisi'nin (WPK) 81'inci kuruluş yıl dönümü olan 10 Ekim 2026'ya kadar tamamlanacağı kaydedildi. Nampho Tersanesi Müdürü Yun Chi Gol törende yaptığı konuşmada, yeni savaş gemisinin Kuzey Kore'nin gücünün bir sembolü olacağını belirterek, "Bu gemi, yoldaş (ülke lideri) Kim Jong-un'un bir yıldan biraz fazla sürede tersanemizi 10 kez ziyaret ederek verdiği değerli talimatlar doğrultusunda gemi inşa sanayimizde gerçekleşen devrimin bir ürünü olacak" dedi.

Kim Jong-un yeni gemiler üretme talimatı vermişti

Kuzey Kore, şimdiye kadar ürettiği en büyük savaş gemisi olan 5 bin tonluk Choe Hyon sınıfı savaş gemisini Nisan ayında denize indirmişti. Aynı sınıftaki Kang Kon adlı savaş gemisi ise Mayıs ayında düzenlenen denize indirme töreni sırasında yan yatarak karaya oturmuştu. Onarımı yapılan gemi, Haziran ayında hizmete alınmıştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Haziran ayında yapılan denize indirme töreninde 2026 yılından itibaren her yıl 2 adet savaş gemisi inşa edilmesi talimatını vermişti. Kuzey Kore'nin adımları, nükleer silahlarını konuşlandırılabileceği deniz araçlarının sayısını ve niteliğini artırma çabası olarak yorumlanmıştı. - PYONGYANG