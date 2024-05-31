Kuzey Kore, Süper Büyük Çoklu Roketatarlarla Tatbikat Gerçekleştirdi

Kuzey Kore, askeri gücünü sergilemek amacıyla 600 mm'lik "süper büyük çoklu roketatarların" kullanıldığı bir atış tatbikatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Ülke lideri Kim Jong-un, başarılı geçen tatbikatın muhtemel bir savaşta düşmanların ne gibi sonuçlarla karşılaşacağını kanıtladığını söyledi.

Kuzey Kore'den dün Japon Denizi istikametine doğru fırlatılan en az 10 kısa menzilli balistik füze testine ilişkin açıklama geldi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre dün ülke lideri Kim Jong-un yönetiminde 600 mm'lik "süper büyük çoklu roketatarların" kullanıldığı bir atış tatbikatı gerçekleştirildi. Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin egemenliğini ihlal edici eylemlerine karşı düzenlenen tatbikatın "güç gösterisi" niteliği taşıdığı belirtildi. Tatbikatın, Kuzey Kore'nin meşru müdafaa kapsamında önleyici saldırı gerçekleştirmekten çekinmeyeceğini göstermeyi amaçladığı vurgulandı. Tatbikat kapsamında ateşlenen füzelerin önceden hedef olarak belirlenen 365 kilometre uzaklıktaki bir adayı başarılı bir şekilde vurduğu aktarıldı.

Kim Jong-un düşmanlarına gözdağı verdi

Tatbikatın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren ülke lideri Kim Jong-un ise devletin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak ve gerektiğinde askeri misilleme yapmanın Kuzey Kore Silahlı Kuvvetleri'nin Anayasa tarafından güvence altına alınan görevi olduğunu ifade etti. Yapılan tatbikatın muhtemel bir savaşta düşmanlarının ne gibi sonuçlarla karşılaşacağını kanıtladığını söyleyen Kim, ülkenin nükleer kuvvetlerinin savaşı caydırma görevini yerine getirmek üzere kapsamlı şekilde hazırlık yapması gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore'nin en az 10 füze fırlattığı açıklanmıştı

Geçtiğimiz günlerde Güney Kore'nin sınır bölgelerine çöp ve propaganda broşürleri taşıyan 150'den fazla balon göndermesiyle gündeme gelen Kuzey Kore'nin dün ise Japon Denizi istikametine doğru en az 10 kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirilmişti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, füzelerin yerel saat ile 06.14 sıralarında Pyongyang'ın Sunan bölgesinden ateşlendiği ve denize düşmeden önce yaklaşık 350 kilometre uçtuğu kaydedilmişti. Pyongyang'ın denemesi Güney Kore ve Japonya'yı alarma geçirmişti. - PYONGYANG