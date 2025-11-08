Haberler

Kuzey Kore Savunma Bakanı'ndan ABD'ye Sert Tepki

Güncelleme:
Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang Chol, ABD'nin bölgede askeri faaliyetleriyle gerginliği tırmandırdığını belirterek, Kuzey Kore'nin tüm tehditlere karşı daha saldırgan eylemlerle yanıt vereceğini ifade etti.

Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang Chol, ABD'nin Kore Yarımadası ve çevresinde kasıtlı olarak gerginliği tırmandırdığını iddia ederek, "Gelecekte, güvenliğimizi riske atan tüm tehditler Kuzey Kore tarafından doğrudan hedef alınacak ve gereken şekilde bertaraf edilecektir" dedi. No, "Güç yoluyla güvenliği sağlama ve barışı savunma ilkesi doğrultusunda düşmanların tehditlerine daha saldırgan eylemlerle yanıt vereceğiz" uyarısında bulundu.

Kuzey Kore'nin dün gerçekleştirdiği füze denemesi Kore Yarımadası'nda güvenlik endişelerini artırırken, Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang Chol'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD'nin bölgede yürüttüğü askeri faaliyetlerle kasıtlı olarak gerginliği tırmandırdığını iddia eden No, "ABD ve Güney Kore'nin ortak hava tatbikatı Freedom Flag sırasında nükleer uçak gemisi George Washington'ın görülmesi düşmanların pervasızlığının göstergesidir ve Kore Yarımadası'ndaki gerilimi daha da tırmandırmaktadır" değerlendirmesini yaptı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in hafta başında Koreler arasındaki Silahtan Arındırılmış Bölge'ye (DMZ) yaptığı ziyarete ve Güney Koreli muhatapları ile gerçekleştirdiği güvenlik toplantısına atıfta bulunan No, "ABD ve Güney Kore'nin askeri yetkilileri, savaş çılgınlığını körüklemek için Kuzey Kore'nin güney sınırına yakın bir bölgeyi ziyaret etmiş, ülkemize karşı caydırıcılıklarını güçlendirmek ve nükleer güçlerin konvansiyonel güçlerle bütünleşme sürecini hızlandırmaya yönelik yıllık bir güvenlik danışma toplantısı yapmıştır" hatırlatmasında bulundu.

"ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı düşmanca bir tutum takınıyor"

Yaşanan gelişmelerin "ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca tutumunun apaçık bir göstergesi" olduğunu savunan No, "Peki dünya, böyle bir durumda bizden ne yapmamızı bekliyor?" diye sordu. ABD ve müttefiklerinin Kuzey Kore'ye yönelik düşmanlığına uygun şekilde karşılık vermekten başka seçeceklerinin olmadığını vurgulayan No, "Gelecekte, güvenliğimizi riske atan tüm tehditler Kuzey Kore tarafından doğrudan hedef alınacak ve gereken şekilde bertaraf edilecektir" uyarısında bulundu. Her türlü tehdide karşılık vermeye hazır olduklarının altını çizen No, "Güç yoluyla güvenliği sağlama ve barışı savunma ilkesi doğrultusunda, düşmanların tehditlerine daha saldırgan eylemlerle yanıt vereceğiz" dedi. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
