Kuzey Kore, Nükleer Gücü Geliştirme Politikasını Anayasaya Dahil Etti

Kuzey Kore, 14'üncü Yüksek Halk Meclisi toplantısının ardından "nükleer gücü geliştirme politikasının" anayasaya dahil edildiğini duyurdu.

Kuzey Kore, 14'üncü Yüksek Halk Meclisi (SPA) toplantısının lider Kim Jong-Un'un katılımıyla Salı ve Çarşamba günü yapıldığını duyurdu. Ülkenin nükleer gücünü geliştirme politikasının anayasaya dahil edildiği toplantının ardından konuşan Kim, "Nükleer silahları daha da geliştirerek ülkenin varlığını ve ilerlemesini güvence altına almak, savaşı caydırmak ve bölgesel ve küresel barışı korumak için anayasanın 4'üncü bölümünün 58'inci maddesinin güncellenmesi yönündeki kararın oybirliğiyle kabul edilmesi çok büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı. Devletin nükleer gücünü geliştirme politikasının 1 yıl önce benimsendiğini ve Kuzey Kore halkının genel iradesine uygun olarak kanunlaştırıldığını belirten Kim, bu politikanın ulusal savunma yeteneklerini güçlendirme konusunda "siyasi kaldıraç" işlevi göreceğini ifade etti.

ABD'yi hedef aldı

Nükleer gücü geliştirme politikasının anayasada açıkça yer almasının çağın acil ihtiyaçaların tam olarak karşılayacağını söyleyen Kim, atılan adımı "Adil ve makul" olarak niteledi. "Kuzey Kore'nin kendini savunma amacıyla nükleer silahlara sahip olduğu ve dünyanın en büyük nükleer silah devleti olan ABD ve destekçileri ile uzun süreli bir çatışma halinde olduğu için nükleer gücünü yasa haline getirme politikasını geliştirdiği dünya tarafından bilinen bir gerçektir" diyen Kim, "Geçtiğimiz yüzyılda devletimizi fiziki olarak ortadan kaldırma hedefini devlet politikası olarak belirleyen ve bunun için savaş bile başlatan ABD, büyük çaplı ortak nükleer savaş tatbikatlarına yeniden başlayarak cumhuriyetimize yönelik nükleer savaş tehdidini en üst düzeye çıkarmıştır" şeklinde konuştu. ABD, Güney Kore ve Japonya arasında gelişen üçlü işbirliğini "NATO'nun Asya versiyonu" olarak tanımlayan Kim, söz konusu işbirliğinin "en ciddi" tehdidi oluşturduğunu söyledi.

"Nükleersiz dünyayı savunduk"

Kuzey Kore lideri Kim konuşmasında, Kore Savaşı'ndan bu yana ülkesinin "nükleer şantajın doğrudan kurbanı" olduğunu ve nükleer silahların olmadığı bir dünyayı arzuladığını ifade etti. Kim, "Ancak ABD barış yanlısı tüm önerilerimizi hiçe sayarak, bir zamanlar nükleer güç olmayan cumhuriyetimize yönelik nükleer tehditlerini yıllardır ısrarla devam etti" dedi. Ülkesinin kendisini korumak amacıyla nükleer silahlara sahip olduğunu ve buna da ABD'nin bu tavrının neden olduğunu savunan Kim, en önemli görevin nükleer silah üretiminin "katlanarak" arttırılması, nükleer saldırı araçlarının çeşitlendirilmesi ve bunların farklı birimlerde konuşlandırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması olduğunu ifade etti.

Gözdağı veren Seul'e misilleme

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol bu hafta başında yaptığı açıklamada, muhtemel bir nükleer saldırının Pyongyang rejiminin sonunu getireceğini söyleyerek Kuzey Kore'ye gözdağı vermişti. Ülkesinin gelişmiş muharebe yetenekleri ile muhtemel bir savaşa hazır olduğunun altını çizen Yoon, "Ordumuz Kuzey Kore'nin herhangi bir provokasyonuna karşı derhal misilleme yapacaktır. Kuzey Kore nükleer silah kullanırsa, Güney Kore-ABD ittifakının ezici müdahalesiyle rejimi sona erdirilecektir" ifadelerini kullanmıştı. Bu nedenle, Kuzey Kore'nin son adımı Güney Kore ve müttefiki ABD'ye misilleme olarak yorumlandı. - PYONGYANG