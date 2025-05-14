Kuzey Kore, Mühimmatlı Tatbikatla Gerilimi Tırmandırdı

Kuzey Kore, özel kuvvetler ve tankçı birliklerinin katılımıyla mühimmatlı tatbikat gerçekleştirdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin artık birden çok cephede savaştığını belirterek, "Devrimci silahlı kuvvetlerimiz artık az sayıda cepheden değil, birkaç cepheden sorumludur. Ancak bunlar arasında en önemlisi anti-emperyalist sınıf cephesidir ve savaşa tam hazırlık yapmak en hayati görevdir" dedi.

Art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri ve savunma yatırımlarıyla gündemden düşmeyen Kuzey Kore'den bölgede gerilime neden olacak bir hamle daha geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, özel kuvvetler ve tankçı birliklerinin katılımıyla gerçek mühimmatlı tatbikat gerçekleştirildiği bildirildi. Tatbikatı bizzat yöneten Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yaptığı konuşmada askeri eğitimlerin komutanların inisiyatif alma yeteneklerini ve ordunun askeri kabiliyetlerini geliştirdiğini vurguladı. Modern savaşın niteliksel değişimine ayak uydurmanın önemli olduğunun altını çizen Kim, bunun için askeri eğitim faaliyetlerinin de çağa uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore ordusunun artık birden çok cephede savaştığını belirten Kim, "Devrimci silahlı kuvvetlerimiz artık az sayıda cepheden değil, birkaç cepheden sorumludur. Ancak bunlar arasında en önemlisi anti-emperyalist sınıf cephesidir ve savaşa tam hazırlık yapmak en hayati görevdir" şeklinde konuştu. Kim'in bu sözlerle Rusya'ya asker gönderme kararına atıfta bulunduğu yorumları yapıldı.

Dron detayı dikkat çekti

Kuzey Kore ordusu tarafından paylaşılan fotoğraflardan birinde, kamuflaj giysileri giymiş askerlerin dronları kullanması ise dikkat çekti.

Güney Kore İstihbarat Servisi'nden (NIS) 5 Mart'ta yapılan açıklamada, Rusya'ya konuşlandırılan Kuzey Koreli askerlerin Moskova'dan dron eğitimi aldığına dair işaretlerin olduğu belirterek, "İki taraf arasında dronlarla ilgili iş birliği yapıldığını değerlendiriyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. - PYONGYANG