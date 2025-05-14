25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti
Pazarlık, taviz, af... PKK'nın fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu

Fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Kuzey Kore, Mühimmatlı Tatbikatla Gerilimi Tırmandırdı

Kuzey Kore, Mühimmatlı Tatbikatla Gerilimi Tırmandırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore, özel kuvvetler ve tankçı birliklerinin katıldığı mühimmatlı tatbikat gerçekleştirdi. Lider Kim Jong-un, ordunun birden çok cephede savaşmaya hazır olduğunu vurgulayarak, askeri eğitimlerin modern savaş şartlarına uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

Kuzey Kore, özel kuvvetler ve tankçı birliklerinin katılımıyla mühimmatlı tatbikat gerçekleştirdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin artık birden çok cephede savaştığını belirterek, "Devrimci silahlı kuvvetlerimiz artık az sayıda cepheden değil, birkaç cepheden sorumludur. Ancak bunlar arasında en önemlisi anti-emperyalist sınıf cephesidir ve savaşa tam hazırlık yapmak en hayati görevdir" dedi.

Art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri ve savunma yatırımlarıyla gündemden düşmeyen Kuzey Kore'den bölgede gerilime neden olacak bir hamle daha geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, özel kuvvetler ve tankçı birliklerinin katılımıyla gerçek mühimmatlı tatbikat gerçekleştirildiği bildirildi. Tatbikatı bizzat yöneten Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yaptığı konuşmada askeri eğitimlerin komutanların inisiyatif alma yeteneklerini ve ordunun askeri kabiliyetlerini geliştirdiğini vurguladı. Modern savaşın niteliksel değişimine ayak uydurmanın önemli olduğunun altını çizen Kim, bunun için askeri eğitim faaliyetlerinin de çağa uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore ordusunun artık birden çok cephede savaştığını belirten Kim, "Devrimci silahlı kuvvetlerimiz artık az sayıda cepheden değil, birkaç cepheden sorumludur. Ancak bunlar arasında en önemlisi anti-emperyalist sınıf cephesidir ve savaşa tam hazırlık yapmak en hayati görevdir" şeklinde konuştu. Kim'in bu sözlerle Rusya'ya asker gönderme kararına atıfta bulunduğu yorumları yapıldı.

Dron detayı dikkat çekti

Kuzey Kore ordusu tarafından paylaşılan fotoğraflardan birinde, kamuflaj giysileri giymiş askerlerin dronları kullanması ise dikkat çekti.

Güney Kore İstihbarat Servisi'nden (NIS) 5 Mart'ta yapılan açıklamada, Rusya'ya konuşlandırılan Kuzey Koreli askerlerin Moskova'dan dron eğitimi aldığına dair işaretlerin olduğu belirterek, "İki taraf arasında dronlarla ilgili iş birliği yapıldığını değerlendiriyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
38 yıl suçsuz yere hapis yattı

38 yıl suçsuz yere hapis yattı! Kararı öğrenince hıçkırarak ağladı
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Neler yedirmişler neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu şarta bağlı
Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

Bakan talimatı verdi, meydanlarda tek tek kontrol başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.