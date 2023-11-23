Kuzey Kore, Güney Kore'ye misilleme olarak askeri anlaşmadan çekildi

Kuzey Kore, Güney Kore'nin kısmen askıya aldığı askeri gerilimleri azaltmaya yönelik anlaşmadan çekildiğini duyurdu.

Güney Kore'nin 2018 yılında Kuzey Kore ile imzalanan askeri gerilimleri azaltmaya yönelik anlaşmayı kısmen askıya almasına Pyongyang yönetiminden misilleme geldi. Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Seul'un Pyonyang'ın casus uydusu fırlatmasını ülkeler arasındaki askeri anlaşmanın ihlali olarak nitelendirdiği ve anlaşmanın bazı maddelerini askıya aldığı hatırlatılarak, "Kuzey Kore'nin uydu fırlatması, düşmanların Kore Yarımadası çevresinde gün geçtikçe daha büyük endişelere yol açan askeri hareketlerini yakından izlemek ve bunlarla kapsamlı bir şekilde başa çıkmak için meşru müdafaa hakkı çerçevesinde atılan bir adımdır" ifadelerine yer verildi.

Askeri önlemler yeniden uygulamaya konacak

Açıklamada, iki ülke arasındaki askeri anlaşmanın Güney Kore'nin "kasıtlı ve provokatif" hamleleri nedeniyle uzun zamandır bir "kağıt parçasına" dönüştüğü ifade edilerek, Seul'un anlaşmanın bazı maddelerini askıya alma kararının Kuzey Kore'ye yönelik düşmanlığın göstergesi olduğu kaydedildi. Kuzey Kore ordusunun bundan sonra askeri anlaşmaya bağlı kalmayacağı vurgulanan açıklamada, "Anlaşma uyarınca askıya alınan tüm askeri önlemleri derhal yeniden uygulamaya koyacağız" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore'nin sınır hattına daha güçlü silahlı unsurlar ve yeni tip askeri teçhizatlar konuşlandıracağı belirtilen açıklamada, "Kuzey Kore ile Güney Kore arasında telafisi mümkün olmayan bir çatışma çıkması durumunda bundan Güney Kore sorumlu olacaktır" denildi.

"Ezici ve saldırgan askeri duruşumuz sürecek"

Kuzey Kore karşıtı eylemlerin ülkenin nükleer savaş caydırıcılığını güçlendirme ve silahlı kuvvetlerin modernizasyonunu sağlamaya yönelik adımlarının haklılığını kanıtladığı kaydedilen açıklamada, "Kuzey Kore silahlı kuvvetleri ezici ve saldırgan askeri duruşunu sürdürecek ve düşmanın çatışma histerisini yakından takip edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Seul tepki olarak kısmen askıya almıştı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin yörüngeye casus uydu fırlatmasına tepki olarak iki ülke arasında 19 Eylül 2018'de imzalanan askeri gerilimleri azaltmaya yönelik anlaşmayı kısmen askıya alma kararı almıştı. Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, anlaşmanın kısmen askıya alınmasıyla Güney Kore'nin iki ülkeyi ayıran askeri sınır hattı civarında keşif ve izleme operasyonlarına yeniden başlayacağını duyurmuştu. - PYONGYANG