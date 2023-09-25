Kuzey Kore, Güney Kore Devlet Başkanı'nı eleştirdi

Kuzey Kore resmi ajansı, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulunda Rusya ve Kuzey Kore ilişkilerini eleştiren Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ü 'boş kafalı' olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore resmi ajansı, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulunda Rusya ve Kuzey Kore ilişkilerini eleştiren Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ü "boş kafalı" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) yazısında, BM Genel Kurulunda konuşan Yoon'un açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Yazıda, Kuzey Kore ile Rusya'nın gelişen ilişkilerini bölgede "güvenlik ve barışa yönelik doğrudan kışkırtma" şeklinde nitelendiren Yoon'a cevaben, "Komşu ülkelerin birbirleriyle yakın ilişkiler içerisinde olmaları doğal ve normal, bu durumda hesap sormak yersiz." ifadeleri yer aldı.

Ajans, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'u "Böyle boş kafalı bir adamın Kuzey Kore-Rusya arasındaki dostane ilişkilerin geliştirmesinin derin ve büyük anlamını kavrayamayacağı açıktır." şeklinde eleştirdi.

Yoon'un "diplomatik ahmak" ve "ABD'nin kuklası" olarak nitelendirildiği yazıda, "Hain kukla Yoon Suk Yeol, 78. BM Genel Kurulunda bile Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ilişkileri karaladı." ifadeleri kullanıldı.

ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatları konusunda Yoon'a, "düşmanına bile yaklaşmakta tereddüt etmeden" bölgesel durumu bozan ve yıkıcı biri olduğu eleştirisi yapıldı.

Yoon, Kuzey Kore'yi eleştirmişti

BM Genel Kurulundaki konuşmasında Yoon, Kuzey Kore ve Rusya arasında yapılacak silah anlaşmasının, ülkesine karşı "doğrudan kışkırtma" olarak değerlendirileceğini açıklamıştı.

Rusya'nın Seul Büyükelçiliği, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 13 Eylül'de yaptığı görüşmede iki ülke arasında askeri işbirliği konusunun görüşüldüğü yönündeki haberleri yalanlamıştı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, 19 Eylül'de Kuzey Kore lideri Kim ile Putin'in "silah tedariki ve askeri işbirliği" konularını görüşmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirmek için Rusya'nın Seul Büyükelçisi Andrey Kulik'i Bakanlığa çağırmıştı.