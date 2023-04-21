Kuzey Kore Dışişleri Bakanı: 'Batı bin yıl kabul etmese de Kuzey Kore nükleer silah devleti olarak kalacak'

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, ülkesinin birinci sınıf bir nükleer güç konumunun nihai ve vazgeçilemez olduğunu belirterek, "ABD ve Batı yüz veya bin yıl kabul etmese de Kuzey Kore'nin bir nükleer silah devleti olarak konumu inkar edilemez ve kesin bir gerçek olarak kalacaktır" dedi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, ülkesinin birinci sınıf bir nükleer güç konumunun nihai ve vazgeçilemez olduğunu belirterek, "ABD ve Batı yüz veya bin yıl kabul etmese de Kuzey Kore'nin bir nükleer silah devleti olarak konumu inkar edilemez ve kesin bir gerçek olarak kalacaktır" dedi.

Hız kesmeden sürdürdüğü balistik füze ve nükleer silah programı ile uluslararası toplumun tepkisini çeken Kuzey Kore, bir kez daha dünyaya meydan okudu. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui yaptığı yazılı açıklamada, G7 üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının ülkesini balistik füze ve nükleer silah programını durdurmaya çağıran ortak bildirisine tepki gösterdi. G7 ülkelerinin Kuzey Kore'nin egemenlik hakları konusunda söz söyleme yetkisine sahip olmadığını belirten Choe, "Kuzey Kore'nin savunma amacıyla askeri yeteneklerini güçlendirmek için şimdiye kadar attığı adımlar, ABD ve müttefiklerinin pervasız ve provokatif askeri manevralarının neden olduğu istikrarsız güvenlik ortamından gelen tehdidi caydırmak için egemenliğin adil bir şekilde kullanılmasıdır" dedi.

"Bin yıl sürecek"

G7'nin NPT'ye (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması) dayanarak Kuzey Kore'nin nükleer silaha sahip olamayacağını söylediğini ve ülkesini "nükleer silahlarını tamamen ve geri dönülmez bir şekilde imha etmeye" çağırdığını hatırlatan Choe, Kuzey Kore'nin kendini savunmak için nükleer güce sahip olmaya mecbur bırakıldığını savundu. Choe, "ABD ve Batı yüz veya bin yıl kabul etmese de Kuzey Kore'nin bir nükleer silah devleti olarak konumu inkar edilemez ve kesin bir gerçek olarak kalacaktır. Nükleer saldırı hakkının ve yeteneğinin Washington'a özel olduğunu düşünmek çağdışıdır" ifadelerini kullandı. ABD'nin nükleer tehdidine karşı kısasa kısas bir saldırı gücüne erişmek için kimseden izin almaya ihtiyaçlarının olmadığını vurgulayan Choe, "ABD ve Batı'nın, Kuzey Kore'nin nükleer silah sahibi bir devlet olarak konumu hakkında bir şey söylemeye hakkı yoktur. Onlar ne derse desin bu durum asla değişmeyecektir. Kuzey Kore'nin birinci sınıf bir nükleer güç olarak konumu nihai ve vazgeçilmezdir" ifadelerini kullandı.

G7'yi hedef aldı

G7'nin adil uluslararası toplumu temsil etmek yerine ABD hegemonyasını sağlamaya hizmet ettiğini savunan Choe, G7'nin ülkesinin egemenliğini ve temel çıkarlarını ihlal etmeye yönelik herhangi bir girişimde bulunması halinde, güçlü bir karşı tepki vereceklerini ifade etti. Choe, Kuzey Kore'nin NPT'nin 10. maddesinde belirtilen geri çekilme prosedürlerine uygun olarak 20 yıl önce anlaşmadan çekildiğini vurguladı. - PYONGYANG