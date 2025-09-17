Kuzey Kore'den Japonya'ya Sert Tepki: 'Müttefik Ordu' Kurma Suçlaması

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, Japonya'nın diğer ülkelerle savunma iş birliğini artırmasına tepki gösterilerek, "Bölge ülkeleri, dış güçlerle iş birliği içinde 'Doğu'yu hakimiyet altına alma' hayali kuran samuray torunlarının davranışlarına müsamaha göstermeyecektir" denildi.

Kuzey Kore'den Japonya'nın diğer ülkelerle savunma iş birliğini artırmasına sert tepki geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, "12. Japonya-Avustralya 2+2 Dışişleri ve Savunma Bakanları Danışma Toplantısı"nın bu ay başında Tokyo'da gerçekleştirildiği hatırlatılarak, "Burada iki ülke arasındaki yarı-müttefik düzeyindeki ilişkilerin 'daha yüksek bir seviyeye' çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldı. Avustralya, yeni savaş gemilerini Japonya'dan almayı kabul etti" ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore'den Japonya'ya "müttefik ordu" kurma suçlaması

Japonya'nın "askeri bir dev haline gelmeye çalıştığı" iddia edilen açıklamada, "Almanya ve İtalya ile 'karşılıklı mal ve personel tedarik anlaşması' imzalayarak eski savaş müttefiklerini geri kazanma girişimlerinde bulunan Japonya, diğer ülkeleri yeniden işgal etme hazırlıkları kapsamında eski savaş suçlusu devletlerle kendi deniz ve hava sahasında ortak tatbikatlar yürütmektedir. Samurayların torunlarının savaş için bir 'müttefik ordu' kurma niyetinde oldukları açıktır" suçlamasında bulunuldu.

"Amaç Asya bölgesinde üstün güç olmak"

Japonya'nın "militarizmi yeniden canlandırmaya çalıştığı" savunulan açıklamada, "Amaç, yabancı güçlerin yardımıyla bile olsa Asya bölgesinde üstün güç konumunu elde etmek ve böylece 'Doğu'yu hakimiyet altına alma' yönündeki eski hayallerini her ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmektir" ifadeleri kullanıldı.

"Asya artık eski Asya değil"

Japonya'nın 2'nci Dünya Savaşı sonundaki teslimiyetine atıfta bulunulan açıklamada, "Açıktır ki; Japonya'nın pervasız yeniden işgal girişimlerinin trajik sonucu olarak yaşayacağı ikinci yenilgi, sadece bir teslimiyet belgesi imzalamakla sınırlı kalmayacaktır" denildi.

Açıklamada, "Bugün Asya, Japonya İmparatorluk Ordusu'nun kıtayı işgal edip yükselen güneş bayrağını kanla lekelediği dönemde değildir. Bölge ülkeleri, dış güçlerle iş birliği içinde 'Doğu'yu hakimiyet altına alma' hayali kuran samuray torunlarının davranışlarına müsamaha göstermeyecektir" ifadelerine yer verildi. - PYONGYANG