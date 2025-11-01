Haberler

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye Nükleer Tepki

Kuzey Kore, Güney Kore'nin nükleer silahsızlanma talebine sert tepki göstererek, bunun asla gerçekleşmeyeceği açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Pak Myong Ho, nükleer silahların vazgeçilmeyeceğini ve bu konunun bir 'hayal' olduğunu ifade etti.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, Güney Kore'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunu sık sık gündeme getirmesine sert tepki gösterilerek, "Nükleer silahsızlanmanın, binlerce kez dile getirilse bile asla gerçekleşmeyecek bir 'hayal' olduğunu sabırla göstereceğiz" denildi.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askeri gerginlik devam ederken, Pyongyang yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Pak Myong Ho, Güney Kore'nin Çin ile yapılacak zirvede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması meselesini gündeme getirme kararı aldığını hatırlatarak, "Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer silah devleti olduğunu inkar edip nükleer silahsızlanmayı gerçekleştirme hayalinden bahsetmesinin, sağduyu eksikliğini ortaya koyduğunun hala farkında değil" açıklamasında bulundu. Kuzey Kore'nin hiçbir şekilde nükleer silahlarından vazgeçmeyeceğinin altını çizen Pak, "Nükleer silahsızlanmanın, binlerce kez dile getirilse bile asla gerçekleşmeyecek bir 'hayal' olduğunu sabırla göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Güney Kore, Çin zirvesinde nükleer silahsızlanmanın gündeme getirileceğini açıklamıştı

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, dün yaptığı açıklamada Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gerçekleştireceği görüşmeyi hatırlatarak, Seul yönetiminin görüşmede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunu gündeme getireceğini söylemişti. Nükleer silah ve balistik füze programını hız kesmeden sürdüren Pyongyang yönetiminin bu açıklamaya yönelik tepkisi merak konusu olmuştu. - PYONGYANG

