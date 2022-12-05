Kuzey Kore'den Güney Kore sınırına 130 top atışı

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin deniz sınırına yakın doğu ve batı tampon bölgelerine yaklaşık 130 adet top atışı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kuzey Kore, Güney Kore sınırında top atışları gerçekleştirdi. Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 14.59'da iki ülke arasındaki deniz sınırının doğu ve batı tampon bölgelerine yaklaşık 130 top atışı gerçekleştirdiği bildirildi. Atışların Kuzey Kore'nin Kumgang ve Hwanghae bölgesinden fırlatıldığı tespit edilirken bazı top mermilerinin Kuzey Sınır Hattı'na ulaştığı kaydedildi. Kuzey Kore'nin ordu tarafından uyarıldığı belirtilen açıklamada, "Doğu ve batı tampon bölgelerine yapılan topçu atışları, 19 Eylül askeri antlaşmasının açık bir ihlalidir ve Kuzey Kore'ye durması için çağrıda bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Kuzey Kore'nin füze ve topçu atışlarından sonra ABD ve Güney Kore askeri tatbikatlarını hızlandırmıştı. Bugün Cherwon bölgesinde başlayan ABD ve Güney Kore arasındaki ortak askeri tatbikat yarına kadar devam edecek. - SEUL